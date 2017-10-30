Эксперт: найденная в Лондоне флешка содержала «бесценную информацию для террористов»

Служба безопасности лондонского аэропорта Хитроу разбирается в скандале с утечкой данных. В Великобритании, где действует высший уровень террористической угрозы, прохожий нашел флешку с секретной информацией. Речь идет о конфиденциальных файлах, касающихся в том числе о безопасности первых лиц государства.
Безработный, который отправлялся в библиотеку, чтобы включить там компьютер и загрузить базу данных биржи труда, нашел на тротуаре на севере Лондона компьютерную флешку. Он не поленился вставить ее, видимо, в библиотечный компьютер. На маленькой карте памяти содержалось столько информации, сколько 30 лет назад хранилось бы на нескольких полках в секретном архиве и в единственном экземпляре.
Крис Филлипс, эксперт по безопасности: «Эта информация бесценна для террористов. В утерянных документах содержался полный расклад по передвижениям, по тайным туннелям, о которых никто понятия не имел. Естественно, это та информация, которую полиция, службы безопасности и сотрудники аэропорта ни за что бы не хотели распространять. Так что это абсолютная катастрофа».
Документы не были защищены паролем и не были зашифрованы. Открывай и читай на чистом английском языке. 76 папок содержали тексты, карты, видео. Например, схему расположения камер наружного наблюдения в поезде, который перевозит тысячи пассажиров с вокзала в аэропорт, а также маршруты передвижения кортежей первых лиц британского правительства и самого дорогого и охраняемого в королевстве человека — Елизаветы II.
Любой приехавший в Лондон турист может понять, как королева добирается до аэропорта. Есть кратчайший путь от Букингемского дворца к воздушной гавани. Видимо, по этой дороге она и едет. Но в документах содержалось также то, что никаким ни туристам, ни террористам знать ни в коем случае нельзя, а именно список мер по защите Ее Величества и пароли для сотрудников ее охраны. Успокаивает одно: королеве уже 91, принцу Филиппу — 96, пара несколько сбавила темп заграничных путешествий. Сегодня, как сообщает пресс-служба дворца, королева путешествует больше всего по Великобритании, а тут летать особо некуда.
Представители Хитроу объявили, что меры безопасности пересмотрены, аэропорт защищен. Остается совершенно неясным, видел ли эту флешку кто-либо, кроме безработного, который отнес ее в ту газету, которую, видимо, чаще читал — таблоид Sunday Mirror. У какого растяпы носитель выпал из кармана — у сотрудника спецслужб или террориста? Эта информация на карту памяти не занесена. Подробности истории о потерянной флешке смотрите в репортаже корреспондента Лизы Герсон.
Крис Филлипс, эксперт по безопасности: «Эта информация бесценна для террористов. В утерянных документах содержался полный расклад по передвижениям, по тайным туннелям, о которых никто понятия не имел. Естественно, это та информация, которую полиция, службы безопасности и сотрудники аэропорта ни за что бы не хотели распространять. Так что это абсолютная катастрофа».
Документы не были защищены паролем и не были зашифрованы. Открывай и читай на чистом английском языке. 76 папок содержали тексты, карты, видео. Например, схему расположения камер наружного наблюдения в поезде, который перевозит тысячи пассажиров с вокзала в аэропорт, а также маршруты передвижения кортежей первых лиц британского правительства и самого дорогого и охраняемого в королевстве человека — Елизаветы II.
Любой приехавший в Лондон турист может понять, как королева добирается до аэропорта. Есть кратчайший путь от Букингемского дворца к воздушной гавани. Видимо, по этой дороге она и едет. Но в документах содержалось также то, что никаким ни туристам, ни террористам знать ни в коем случае нельзя, а именно список мер по защите Ее Величества и пароли для сотрудников ее охраны. Успокаивает одно: королеве уже 91, принцу Филиппу — 96, пара несколько сбавила темп заграничных путешествий. Сегодня, как сообщает пресс-служба дворца, королева путешествует больше всего по Великобритании, а тут летать особо некуда.
Представители Хитроу объявили, что меры безопасности пересмотрены, аэропорт защищен. Остается совершенно неясным, видел ли эту флешку кто-либо, кроме безработного, который отнес ее в ту газету, которую, видимо, чаще читал — таблоид Sunday Mirror. У какого растяпы носитель выпал из кармана — у сотрудника спецслужб или террориста? Эта информация на карту памяти не занесена. Подробности истории о потерянной флешке смотрите в репортаже корреспондента Лизы Герсон.
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