Заподозренный в избиении арбитра КХЛ в Шереметьево мужчина рассказал НТВ о происшествии

Денис Скворцов, которого СМИ обвинили в избиении судьи КХЛ Павла Комарова в аэропорту Шереметьево, утверждает, что никого не трогал.
В интервью НТВ мужчина отметил, что не участвовал ни в каких драках и вообще не знает, кто такой Павел Комаров.
Денис Сквороцов: «С чего вы взяли вообще? Я даже не знаю, кто это такой. Я никого не трогал, ничем не занимался, ни в чем не участвовал».
Ранее стало известно, что Комарова в пятницу нашли в автобусе на взлетно-посадочном поле аэропорта Шереметьево с пробитой головой. Из-за черепно-мозговой травмы арбитр впал в кому. Ожидается, что он не сможет работать в течение нескольких месяцев.
СМИ сообщали, что пассажир эконом-класса Денис Скворцов якобы вступился за девушку, к которой приставал пьяный Комаров, и ударил арбитра в челюсть. В результате Комаров упал на пол и сильно ударился головой.
Денис Сквороцов: «С чего вы взяли вообще? Я даже не знаю, кто это такой. Я никого не трогал, ничем не занимался, ни в чем не участвовал».
Ранее стало известно, что Комарова в пятницу нашли в автобусе на взлетно-посадочном поле аэропорта Шереметьево с пробитой головой. Из-за черепно-мозговой травмы арбитр впал в кому. Ожидается, что он не сможет работать в течение нескольких месяцев.
СМИ сообщали, что пассажир эконом-класса Денис Скворцов якобы вступился за девушку, к которой приставал пьяный Комаров, и ударил арбитра в челюсть. В результате Комаров упал на пол и сильно ударился головой.
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