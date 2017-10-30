В ночном клубе Гатчины двое мужчин открыли огонь по гостям вечеринки

Охранник и четверо посетителей ночного клуба в городе Гатчина Ленинградской области пострадали в результате стрельбы из травматического оружия.
Инцидент произошел в ночном клубе Гатчины в Ленинградской области из-за конфликта между гостями заведения. Двое молодых людей начали стрелять по посетителям.
По данным ГУ МВД Ленинградской области, мужчины успели ранить пять человек. 43-летнего охранника с ранением средней тяжести увезли в больницу. Остальные четверо после оказания медицинской помощи отправились домой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелявшие задержаны. Обоим молодым людям по 23 года, один из них является сотрудником частного охранного предприятия.
По данным ГУ МВД Ленинградской области, мужчины успели ранить пять человек. 43-летнего охранника с ранением средней тяжести увезли в больницу. Остальные четверо после оказания медицинской помощи отправились домой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелявшие задержаны. Обоим молодым людям по 23 года, один из них является сотрудником частного охранного предприятия.
Комментарии