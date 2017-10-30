В ночном клубе Гатчины двое мужчин открыли огонь по гостям вечеринки

Охранник и четверо посетителей ночного клуба в городе Гатчина Ленинградской области пострадали в результате стрельбы из травматического оружия.

Инцидент произошел в ночном клубе Гатчины в Ленинградской области из-за конфликта между гостями заведения. Двое молодых людей начали стрелять по посетителям.



По данным ГУ МВД Ленинградской области, мужчины успели ранить пять человек. 43-летнего охранника с ранением средней тяжести увезли в больницу. Остальные четверо после оказания медицинской помощи отправились домой.



Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелявшие задержаны. Обоим молодым людям по 23 года, один из них является сотрудником частного охранного предприятия.