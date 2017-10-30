Житель Кузбасса расстрелял соседей, поджег их дом и покончил с собой

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек.
По версии следствия, 69-летний житель Новокузнецкого района с охотничьим ружьем пришел к соседям и расстрелял 62-летнего мужчину и 57-летнюю женщину, после чего поджег их дом. Затем стрелок ушел на свой участок, где покончил с собой.
Сыщики уже выяснили, что соседи конфликтовали из-за границ своих участков. Суд вынес решение о переносе границ в пользу семейной пары, из-за чего злоумышленник и мог решиться на преступление.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, в том числе генотипоскопическая, которая поможет установить личности погибших, сообщили в управлении СК по Кемеровской области.
Сыщики уже выяснили, что соседи конфликтовали из-за границ своих участков. Суд вынес решение о переносе границ в пользу семейной пары, из-за чего злоумышленник и мог решиться на преступление.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, в том числе генотипоскопическая, которая поможет установить личности погибших, сообщили в управлении СК по Кемеровской области.
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