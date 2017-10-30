Россияне назвали самых страшных персонажей кино и литературы

Социологи провели специальный опрос перед Хеллоуином.
Опрос, проведенный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что подавляющему большинству россиян известно само название праздника (только 10% респондентов сказали, что впервые услышали о Хеллоуине).
Впрочем, в России праздник так и не прижился. Отмечать его планируют лишь 3% участников опроса. Главная причина неприятия Хеллоуина — его принадлежность к другой культуре (61% респондентов). 39% опрошенных также заявили, что не считают этот праздник важным, а 16% отметили, что в этом празднике нет ничего хорошего.
Также социологи составили рейтинг самых страшных персонажей кино и литературы. Список возглавил Вий (его назвали 11% россиян), второе место занял Кощей Бессмертный (7%), а третью строчку поделили Баба Яга и Фредди Крюгер (по 6%).
Впрочем, в России праздник так и не прижился. Отмечать его планируют лишь 3% участников опроса. Главная причина неприятия Хеллоуина — его принадлежность к другой культуре (61% респондентов). 39% опрошенных также заявили, что не считают этот праздник важным, а 16% отметили, что в этом празднике нет ничего хорошего.
Также социологи составили рейтинг самых страшных персонажей кино и литературы. Список возглавил Вий (его назвали 11% россиян), второе место занял Кощей Бессмертный (7%), а третью строчку поделили Баба Яга и Фредди Крюгер (по 6%).
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