Вооруженный до зубов барнаулец открыл огонь по должникам-квартирантам

Мужчина в Барнауле Алтайского края ранил из автомата трех человек. Стрелка задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным следствия, к барнаульцу обратилась с просьбой бывшая супруга. Женщина попросила разобраться с квартирантами, которые не заплатили вовремя аренду.
Вооружившись автоматом, бывший муж нагрянул к постояльцам и открыл огонь. Двое пострадавших были госпитализированы с серьезными пулевыми ранениями в грудную клетку и живот. Также небольшое ранение получила женщина, но она отказалась от стационарного лечения.
Расстреляв квартирантов, барнаулец попытался скрыться. По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, при задержании стрелок оказал сопротивление. Мужчина был пьян. Во время обыска у него изъяли АК-74, 112 патронов, гранату Ф-1, тротиловую шашку, три запала, 6 гранат, нож и топор. Дома у стрелка обнаружили 28 выстрелов для подствольного гранатомета, электрошокер и другие боеприпасы. Все оружие отправлено на экспертизу.
Известно, что мужчина уже имеет три судимости. Следственные органы проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ТАСС.
Вооружившись автоматом, бывший муж нагрянул к постояльцам и открыл огонь. Двое пострадавших были госпитализированы с серьезными пулевыми ранениями в грудную клетку и живот. Также небольшое ранение получила женщина, но она отказалась от стационарного лечения.
Расстреляв квартирантов, барнаулец попытался скрыться. По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, при задержании стрелок оказал сопротивление. Мужчина был пьян. Во время обыска у него изъяли АК-74, 112 патронов, гранату Ф-1, тротиловую шашку, три запала, 6 гранат, нож и топор. Дома у стрелка обнаружили 28 выстрелов для подствольного гранатомета, электрошокер и другие боеприпасы. Все оружие отправлено на экспертизу.
Известно, что мужчина уже имеет три судимости. Следственные органы проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ТАСС.
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