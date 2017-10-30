В Минфине подтвердили, что Москва и Киев обсуждают возврат украинского долга

Россия через посредников обсуждает с Украиной внесудебное урегулирование долга, заявил замминистра финансов РФ.
Россия обсуждает с Украиной возможность возвращения долга за еврооблигации во внесудебном порядке. Прямых контактов с Киевом в настоящее время нет, переговоры ведутся через посредников. Об этом РИА Новости сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
Сергей Сторчак, заместитель министра финансов РФ: «С Украиной напрямую общения нет. Есть коллеги, через которых мы обсуждаем не только судебные варианты».
В воскресенье глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украином при условии, что Киев вернет в полном объеме долг в 3 миллиарда долларов.
Напомним, в июле Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить долг за еврооблигации. Украина разместила суверенные еврооблигации в пользу РФ в 2013 году и до конца 2015 года обслуживала долг, но после дефолта ценных бумаг предложила реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях. Россия отказалась от предложения и предлагала решить этот вопрос в досудебном порядке, но ответа от Киева не поступало. Кроме 3 млрд долларов по еврооблигациям, суд обязал Киев выплатить 75 миллионов долларов процентов плюс штраф за просрочку, а также часть судебных расходов в размере 2,8 миллиона фунтов стерлингов.
Сергей Сторчак, заместитель министра финансов РФ: «С Украиной напрямую общения нет. Есть коллеги, через которых мы обсуждаем не только судебные варианты».
В воскресенье глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украином при условии, что Киев вернет в полном объеме долг в 3 миллиарда долларов.
Напомним, в июле Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить долг за еврооблигации. Украина разместила суверенные еврооблигации в пользу РФ в 2013 году и до конца 2015 года обслуживала долг, но после дефолта ценных бумаг предложила реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях. Россия отказалась от предложения и предлагала решить этот вопрос в досудебном порядке, но ответа от Киева не поступало. Кроме 3 млрд долларов по еврооблигациям, суд обязал Киев выплатить 75 миллионов долларов процентов плюс штраф за просрочку, а также часть судебных расходов в размере 2,8 миллиона фунтов стерлингов.
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