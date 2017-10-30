Похититель пива пытался разбить себе голову об стол в отделе полиции: видео

Житель Нижнего Тагила, задержанный за вооруженный налет на продуктовый магазин, стал биться головой об стол в отделе полиции. Таким образом он пытался «наказать» стражей порядка.

Ранее не раз судимый за кражи молодой человек был схвачен полицейскими после того, как вынес из магазина бутылку пива, угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, а затем разогнал ножом грузчиков, пытавшихся его задержать.



Как сообщил представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в дежурной части злоумышленник вел себя агрессивно, грубо оскорблял полицейских и грозил их засудить за пытки. Чтобы осуществить свою идею, он начал изо всех сил биться головой о стол. Впрочем, он почему-то не учел того, что все происходящее снимается на видео.



Против задержанного заведено уголовное дело по статье «Разбой».

