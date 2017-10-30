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    Подростков в школах научат бороться с троллингом

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    Подростков в школах научат бороться с троллингом

    Подростков в школах научат бороться с троллингом

    В Минобрнауки рассказали, что узнают школьники на Единых уроках безопасности в Интернете.

    В министерстве сообщили, что в рамках Единого урока, который пройдет сегодня в российских школах, подросткам расскажут, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах и определять достоверность информации в Сети.

    Также особое внимание будет уделено троллингу — преследованию в соцсетях.

    Как отметили в Минобрнауки, урок будет проводиться с помощью видеоматериалов о «самых актуальных киберугрозах текущего года, согласно данным силовых ведомств», передает «Интерфакс».

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