Подростков в школах научат бороться с троллингом

В Минобрнауки рассказали, что узнают школьники на Единых уроках безопасности в Интернете.
В министерстве сообщили, что в рамках Единого урока, который пройдет сегодня в российских школах, подросткам расскажут, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах и определять достоверность информации в Сети.
Также особое внимание будет уделено троллингу — преследованию в соцсетях.
Как отметили в Минобрнауки, урок будет проводиться с помощью видеоматериалов о «самых актуальных киберугрозах текущего года, согласно данным силовых ведомств», передает «Интерфакс».
Также особое внимание будет уделено троллингу — преследованию в соцсетях.
Как отметили в Минобрнауки, урок будет проводиться с помощью видеоматериалов о «самых актуальных киберугрозах текущего года, согласно данным силовых ведомств», передает «Интерфакс».
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