Жительница Липецка убила подругу и ее трехлетнюю дочь из зависти

В Липецке задержали подозреваемую в убийстве подруги и ее трехлетней дочери. Женщина не смогла объяснить мотивы преступления.
Как рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по области Юлия Кузнецова, на допросе подозреваемая призналась, что совершила преступление, потому что на нее «что-то нашло».
Юлия Кузнецова, старший помощник руководителя СУ СКР по области Юлия Кузнецова: «Подозреваемая призналась на допросе в содеянном, и в настоящее время выясняются обстоятельства и мотивы преступления. Подозреваемая пока не может объяснить мотив, и говорит, что на нее „что-то нашло“».
Представитель СК добавила, что, по мнению следователей, в случившемся сыграли роль неустроенная личная жизнь подозреваемой и увиденная ею семейная идиллия подруги.
Отмечается, что задержанная пыталась скрыть следы преступления: смыла пятна крови и, выходя из квартиры, заперла дверь ключом. Трехлетнюю дочь подруги она убила потому, что та стала свидетельницей убийства матери, передает РИА Новости.
Напомним, вечером 28 октября в квартире жилого дома в Липецке нашли тела 21-летней женщины и ее трехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. Следователи выяснили, что погибшая проживала вместе с мужчиной, который в день убийства находился на работе, а накануне в гости к молодой семье из города Грязи приехала подруга погибшей и осталась на ночь. После убийства она исчезла.
Подозреваемую в убийстве задержали вечером в воскресенье вечером. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.
Юлия Кузнецова, старший помощник руководителя СУ СКР по области Юлия Кузнецова: «Подозреваемая призналась на допросе в содеянном, и в настоящее время выясняются обстоятельства и мотивы преступления. Подозреваемая пока не может объяснить мотив, и говорит, что на нее „что-то нашло“».
Представитель СК добавила, что, по мнению следователей, в случившемся сыграли роль неустроенная личная жизнь подозреваемой и увиденная ею семейная идиллия подруги.
Отмечается, что задержанная пыталась скрыть следы преступления: смыла пятна крови и, выходя из квартиры, заперла дверь ключом. Трехлетнюю дочь подруги она убила потому, что та стала свидетельницей убийства матери, передает РИА Новости.
Напомним, вечером 28 октября в квартире жилого дома в Липецке нашли тела 21-летней женщины и ее трехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. Следователи выяснили, что погибшая проживала вместе с мужчиной, который в день убийства находился на работе, а накануне в гости к молодой семье из города Грязи приехала подруга погибшей и осталась на ночь. После убийства она исчезла.
Подозреваемую в убийстве задержали вечером в воскресенье вечером. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.
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