В Москве задержали вандалов, ломавших стенды ветеранов ВОВ

Полиция в Москве задержала двоих подозреваемых в вандализме. Сообщается, что они сломали несколько стендов, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны.
Полиция задержала двоих вандалов на востоке Москвы. Двое граждан ближнего зарубежья 22 и 28 лет на Измайловском бульваре поломали несколько стендов, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщил врио начальника столичного управления МВД Юрий Титов.
Юрий Титов, врио начальника ГУ МВД по Москве: «Сотрудники полиции ОМВД России по району Измайлово задержали 22-летнего и 28-летнего приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в вандализме».
Как уточнила пресс-служба УВД по Восточному административному округу Москвы, вандалы повалили металлические стенды, разбили стекла и разорвали плакаты.
Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В настоящее время они арестованы.
Юрий Титов, врио начальника ГУ МВД по Москве: «Сотрудники полиции ОМВД России по району Измайлово задержали 22-летнего и 28-летнего приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в вандализме».
Как уточнила пресс-служба УВД по Восточному административному округу Москвы, вандалы повалили металлические стенды, разбили стекла и разорвали плакаты.
Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В настоящее время они арестованы.
Комментарии