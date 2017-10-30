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    В Москве задержали вандалов, ломавших стенды ветеранов ВОВ

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    В Москве задержали вандалов, ломавших стенды ветеранов ВОВ

    В Москве задержали вандалов, ломавших стенды ветеранов ВОВ

    Полиция в Москве задержала двоих подозреваемых в вандализме. Сообщается, что они сломали несколько стендов, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны.

    Полиция задержала двоих вандалов на востоке Москвы. Двое граждан ближнего зарубежья 22 и 28 лет на Измайловском бульваре поломали несколько стендов, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщил врио начальника столичного управления МВД Юрий Титов.

    Юрий Титов, врио начальника ГУ МВД по Москве: «Сотрудники полиции ОМВД России по району Измайлово задержали 22-летнего и 28-летнего приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в вандализме».

    Как уточнила пресс-служба УВД по Восточному административному округу Москвы, вандалы повалили металлические стенды, разбили стекла и разорвали плакаты.

    Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В настоящее время они арестованы.

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