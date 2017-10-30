В Госдуме назвали срок разгрома «Исламского государства»

Глава комитета Госдумы по обороне заявил, что основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены.
По словам Владимира Шаманова, уже до конца года сирийские войска завершат разгром запрещенного «Исламского государства» и восстановят контроль над восточной границей страны.
Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне: «В целом можно считать, что основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены. Рассчитываем, что до конца текущего года правительственные войска восстановят контроль над восточной границей САР и „Исламское государство“ прекратит свое существование как организованная военная структура».
Также, выступая на встрече парламентариев России и Казахстана, Шаманов сообщил, что с начала операций ВКС РФ в свои дома вернулись более миллиона сирийцев, передает ТАСС.
Отметим, что на минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что под контролем боевиков ИГИЛ осталось не более 5% территории Сирии. Глава Минобороны отметил, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила 998 городов и населенных пунктов.
Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне: «В целом можно считать, что основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены. Рассчитываем, что до конца текущего года правительственные войска восстановят контроль над восточной границей САР и „Исламское государство“ прекратит свое существование как организованная военная структура».
Также, выступая на встрече парламентариев России и Казахстана, Шаманов сообщил, что с начала операций ВКС РФ в свои дома вернулись более миллиона сирийцев, передает ТАСС.
Отметим, что на минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что под контролем боевиков ИГИЛ осталось не более 5% территории Сирии. Глава Минобороны отметил, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила 998 городов и населенных пунктов.
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