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    В Госдуме назвали срок разгрома «Исламского государства»

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Алаеддин
    В Госдуме назвали срок разгрома «Исламского государства»

    В Госдуме назвали срок разгрома «Исламского государства»

    В Госдуме назвали срок разгрома «Исламского государства»
  • Фото: РИА Новости, Михаил Алаеддин

    • Глава комитета Госдумы по обороне заявил, что основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены.

    По словам Владимира Шаманова, уже до конца года сирийские войска завершат разгром запрещенного «Исламского государства» и восстановят контроль над восточной границей страны.

    Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне: «В целом можно считать, что основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены. Рассчитываем, что до конца текущего года правительственные войска восстановят контроль над восточной границей САР и „Исламское государство“ прекратит свое существование как организованная военная структура».

    Также, выступая на встрече парламентариев России и Казахстана, Шаманов сообщил, что с начала операций ВКС РФ в свои дома вернулись более миллиона сирийцев, передает ТАСС.

    Отметим, что на минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что под контролем боевиков ИГИЛ осталось не более 5% территории Сирии. Глава Минобороны отметил, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила 998 городов и населенных пунктов.

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