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    Минстрой планирует отстранить управляющие компании от сбора средств за ЖКХ

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    Минстрой планирует отстранить управляющие компании от сбора средств за ЖКХ

    Минстрой планирует отстранить управляющие компании от сбора средств за ЖКХ

    Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям.

    Как пишут «Известия», законопроект исключает управляющие компании из цепочки оплаты коммунальных услуг, чтобы в них не задерживались деньги.

    В результате на счета управляющих компаний будут поступать деньги непосредственно за управление, а оплату за коммунальные ресурсы станут перечислять напрямую ресурсоснабжающим организациям — водоканалам, тепловикам и другим поставщикам.

    В Минстрое обещают, что для потребителей нововведение не создаст неудобств, так как будет введена типовая форма единого платежного документа. Ожидается, что в Госдуме новый законопроект рассмотрят в осеннюю сессию.

    Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил внести в правительство законопроект, который позволит гражданам платить за коммуналку напрямую поставщикам, минуя управляющие компании и ТСЖ. Также Медведев призвал разобраться с проблемой долгов управляющих компаний за коммунальные услуги

    По данным Росстата, в первом полугодии долги за услуги ЖКХ выросли на 20% и достигли 1,2 трлн рублей. Часть платежей — 250 миллиардов рублей — задерживается по вине управляющих компаний.


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