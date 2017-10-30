В Челябинске родители пожаловались на поборы в школах

Прокуроры пришли с проверками в школы Челябинска. Родители учеников пожаловались на то, что учреждения вымогают у них деньги. Например, чтобы устроить ребенка в 1-й класс, приходилось делать благотворительный взнос. Иногда его размер доходил до 50 тысяч рублей. Такие же пожертвования собирали на покупку школьной мебели и курсы повышения квалификации педагогов.

Разговор с сотрудниками школы у Марии не клеится. Здесь никто и слышать не хочет об отказе платить благотворительные взносы. Осиротевшая племянница Марии Александровой в классе будто на птичьих правах. В этом году за девочку некому было заплатить ни в фонд школы, ни в фонд класса, ни за охрану, ни за новые шкафчики в гардеробе. И педагогическому составу это не понравилось.



Мария Александрова, опекун Кати: «Она сказала: Катя, раз ты не сдавала деньги, твои родители не сдавали, будь любезна, убирай свои вещи в пакет и в портфель».



О недопустимых методах воспитания в школе рассказали прокуроры. В первые месяцы учебного года они вместе с общественниками провели горячую линию. Полторы тысячи родителей пожаловались на то, что с сентября их кошелек стремительно худеет от трат.



Наталья Мамаева, старший помощник прокурора Челябинской области: «Родительские средства, как показала проверка, тратились на ремонт помещений, ремонт кровли, ремонт окон, пожарной сигнализации, что должно финансироваться из городского бюджета».



Предложениями скинуться на ремонт класса или на кулер с водой современных родителей вряд ли удивишь, но некоторые платные услуги в регионе поставили в тупик даже прокуроров. В сельской школе, например, родителей попросили оплатить не только питание, но и обслуживание в школьной столовой, а в библиотеке брали деньги за аренду учебников. Один учебник на день можно было взять за полтора рубля. Сумма, казалось бы, небольшая, в год книжка обходилась в 400 рублей, а если ее умножить на количество учебников, необходимых школьнику, получится около 3 тысяч. Дорого, учитывая, что все школьные пособия должны предоставляться бесплатно.



В региональном Минобразования такую предпринимательскую деятельность не одобрили. Прокат учебников прикрыли, но пока не знают, как контролировать благотворительные взносы, которые уже давно превратились в добровольно-принудительные. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Зенковой.