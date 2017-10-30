В российскую амию принят боевой робот «Нерехта»

Боевой робот «Нерехта» успешно показал себя на испытаниях, прошедших летом в Алабино, и теперь поступает на вооружение.
Ранее сообщалось, что на полигоне в Алабино летом этого года военные должны были испытывать комплексы «Нерехта», «Соратник» и «Уран-9». «Была специально создана трасса, на которой существующие боевые роботы показали свои возможности в преодолении препятствий, водных преград, стрельбе по мишеням», — сообщил «Интерфаксу» начальник управления инновационных исследований ГУНИД Минобороны полковник Олег Помазуев.
Сегодня стало известно, что робот «Нерехта» поступает на вооружение. «Да. Он будет применяться в нынешнем варианте», — добавил представитель военного ведомства.
Олег Помазуев, начальник управления инновационных исследований ГУНИД Минобороны: «В вооруженные силы приходят новые роботы, они выполняют задачи разведки, разминирования, пожаротушения. В будущем помимо этих задач будут решаться и задачи ударные, штурмовые».
Боевой робот «Нерехта» разработан на заводе имени Дегтярева совместно с Фондом перспективных исследований. Для робота разработаны три модуля: боевой, артиллерийской разведки и транспортный. Боевой модуль в различных вариантах оснащен 12,7-мм пулеметом «Корд» или 7,62-мм танковым пулеметом «Калашникова». Модуль также может дополнительно оснащаться автоматическим гранатометом АГ-30М. Прорабатывается также вариант оснащения робота тяжелым вооружением, в том числе противотанковыми ракетами.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что перед российской армией сейчас стоит задача «вывести нашего человека из сектора поражения на безопасное расстояние» и «превратить военнослужащего в оператора робототехнической системы, способной выполнять любые боевые задачи».
Сегодня стало известно, что робот «Нерехта» поступает на вооружение. «Да. Он будет применяться в нынешнем варианте», — добавил представитель военного ведомства.
Олег Помазуев, начальник управления инновационных исследований ГУНИД Минобороны: «В вооруженные силы приходят новые роботы, они выполняют задачи разведки, разминирования, пожаротушения. В будущем помимо этих задач будут решаться и задачи ударные, штурмовые».
Боевой робот «Нерехта» разработан на заводе имени Дегтярева совместно с Фондом перспективных исследований. Для робота разработаны три модуля: боевой, артиллерийской разведки и транспортный. Боевой модуль в различных вариантах оснащен 12,7-мм пулеметом «Корд» или 7,62-мм танковым пулеметом «Калашникова». Модуль также может дополнительно оснащаться автоматическим гранатометом АГ-30М. Прорабатывается также вариант оснащения робота тяжелым вооружением, в том числе противотанковыми ракетами.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что перед российской армией сейчас стоит задача «вывести нашего человека из сектора поражения на безопасное расстояние» и «превратить военнослужащего в оператора робототехнической системы, способной выполнять любые боевые задачи».
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