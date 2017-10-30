В зоне деэскалации в Восточной Гуте наладили поставки продуктов питания

В Сирии в зоны деэскалации доставляется российская гуманитарную помощь, безопасность обеспечивается и за счет новых контрольно-пропускных пунктов.

На совместном российско-сирийском КПП досматривают весь транспорт, который курсирует между мирным Дамаском и подконтрольным террористам районом. Восточная Гута — одна из самых больших в Сирии зон деэскалации, в ней может находиться до 10 тысяч боевиков различных группировок, в том числе запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры». Именно туда, где сейчас фактически в заложниках находятся десятки тысяч мирных жителей, каждый день спешат машины с продуктами.



Хасан Алахатдин, местный житель: «Цены невысокие. Килограмм картошки у нас по 100 лир, как на рынке в Дамаске. Это где-то 20 центов. Каждый день возим. Моя выгода — это небольшая разница между оптовой и розничной ценой. Если бы тут был голод, меня бы уже растерзали с моей картошкой на первом же перекрестке. Но мы едем без охраны».



Наряду с мелкими торговцами регулярно заезжают большие гуманитарные конвои, в том числе под эгидой России и ООН. Это бесплатная помощь мирным людям, но мало кому известно, как ее распределяют боевики. По данным российских военных, за последние два месяца в зону деэскалации завезли больше 600 тонн продуктов. Огромные грузовики тоже проезжали через блокпост.



С появлением на окраине Восточной Гуты российской военной полиции гуманитарная ситуация стала улучшаться, заработали рынки, магазины, есть практически все продукты, а цены здесь не выше, чем в мирных сирийских городах.



Владелец мясной лавки уверяет, что сейчас перебоев с поставками нет. Свежая баранина, говядина, курица есть всегда, раскупают в течение дня. Единственная проблема — не слишком мирное соседство. Но уверенности добавляет присутствие российских военных.



Мухаммед Али, местный житель, владелец мясной лавки: «Гуманитарных колонн приезжало очень много, были и российские, и ООН, и Красный Полумесяц. Я 5–7 колонн точно видел. Так что ситуация более-менее. И передайте спасибо вашей военной полиции. С тех пор как она тут появилась, стало намного безопаснее. Теперь мы понимаем, что сюда боевики уже точно не прорвутся».



С появлением поста российской военной полиции каждый местный житель получил возможность свободно передвигаться. Из зоны деэскалации, например, можно добраться в Дамаск и закупить продуктов в супермаркете. Впрочем, и в местных магазинах ассортимент вполне приличный. Подробности -в репортаже корреспондента НТВ Ильи Ушенина.