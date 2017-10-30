Российский спутник-инспектор приступил к исследованию объектов на орбите

Минобороны России проводит в космосе эксперимент по дистанционному исследованию состояния спутников на орбите с помощью аппарата-инспектора , запущенного ранее.

Как сообщили в ведомстве, сегодня спутник-инспектор отделился от малого космического аппарата Минобороны.



Минобороны РФ: «Сегодня в продолжение эксперимента от малого космического аппарата проведено отделение космического аппарата-инспектора».



В ведомстве отметили, что инспектор способен с помощью специальной аппаратуры диагностировать техническое состояние отечественного спутника с минимально возможного расстояния. Полученная информация будет передана на Землю для детального анализа и принятия решения о восстановлении работоспособности исследуемого космического объекта.



Спутник-платформа для исследования спутников на орбите был запущен с космодрома Плесецк 23 июня 2017 года на ракете «Союз-2.1в». 23 августа от нее отделился малый космический аппарат.

