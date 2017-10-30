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    Синоптики наблюдают в Москве ухудшающее самочувствие аномальное давление

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    Синоптики наблюдают в Москве ухудшающее самочувствие аномальное давление

    Синоптики наблюдают в Москве ухудшающее самочувствие аномальное давление

    Синоптики наблюдают в Москве ухудшающее самочувствие аномальное давление
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Атмосферное давление в Москве в понедельник и вторник опустится до рекордно низких показателей, что может привести к ухудшению самочувствия столичных жителей.

    Синоптики предупредили москвичей о рекордно низком давлении, которое установится в регионе в начале недели. Об этом РИА Новости сообщили в погодном центре «Фобос»/

    Из сообщения «Фобос»: «Атмосферное давление станет рекордно низким — 719 миллиметров ртутного столба. Такая аномалия отрицательно скажется на здоровье людей и может привести к снижению работоспособности, головным болям, шумам в ушах».

    Ранее вышло предупреждение о сильном ливне, который должен было обрушиться на столицу накануне и продолжаться три дня. А во второй половине вторника на смену дождям придет резкое похолодание и начнется снегопад.

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