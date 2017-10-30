В Москве из-за короткого замыкания остановили электричку с пассажирами

Короткое замыкание в одном из вагонов электрички, следовавшей из Москвы в
Ново-Иерусалим, произошло в шкафу токоприемника, поезд был остановлен.
Из-за короткого замыкания в электричке возникло задымление в одном из вагонов. Пассажиров эвакуировали. Инцидент произошел на станции Покровское-Стрешнево в Москве, пострадавших нет.
Источник в экстренных службах: «Короткое замыкание в четвертом вагоне шкафа токоприемника произошло на площади 0,5 кв. м. Оно ликвидировано сотрудниками поездной бригады».
Состав отбуксируют в тупик для выяснения причин ЧП. Движение электропоездов в сторону области в ближайшее время будет восстановлено, сообщает ТАСС.
Источник в экстренных службах: «Короткое замыкание в четвертом вагоне шкафа токоприемника произошло на площади 0,5 кв. м. Оно ликвидировано сотрудниками поездной бригады».
Состав отбуксируют в тупик для выяснения причин ЧП. Движение электропоездов в сторону области в ближайшее время будет восстановлено, сообщает ТАСС.
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