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    В Москве из-за короткого замыкания остановили электричку с пассажирами

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    В Москве из-за короткого замыкания остановили электричку с пассажирами

    В Москве <nobr>из-за</nobr> короткого замыкания остановили электричку с пассажирами

    Короткое замыкание в одном из вагонов электрички, следовавшей из Москвы в Ново-Иерусалим, произошло в шкафу токоприемника, поезд был остановлен.

    Из-за короткого замыкания в электричке возникло задымление в одном из вагонов. Пассажиров эвакуировали. Инцидент произошел на станции Покровское-Стрешнево в Москве, пострадавших нет.

    Источник в экстренных службах: «Короткое замыкание в четвертом вагоне шкафа токоприемника произошло на площади 0,5 кв. м. Оно ликвидировано сотрудниками поездной бригады».

    Состав отбуксируют в тупик для выяснения причин ЧП. Движение электропоездов в сторону области в ближайшее время будет восстановлено, сообщает ТАСС.

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