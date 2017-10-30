Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ

    В Красноярске в результате обрушения стены дома погиб человек

    комментировать
    • Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
    В Красноярске в результате обрушения стены дома погиб человек

    В Красноярске в результате обрушения стены дома погиб человек

    В Красноярске в результате обрушения стены дома погиб человек
  • Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

    • При обрушении стены нежилого дома в Красноярске пострадали два человека. Один из них скончался.

    Александр Якимов, официальный представитель краевого главка МЧС: «Обрушилась деревянная стена здания в районе остановки по адресу улица Лесная, 130. Выясняем насчет пострадавших и их состояние. Также выясняем, что это за здание и кому принадлежит».

    В результате обрушения стены два человека получили тяжелые травмы. Один из них скончался, другого доставили в больницу.

    В МЧС сообщили, что на месте аварии работало 17 человек и 4 единицы спецтехники, цитирует ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru