В Красноярске в результате обрушения стены дома погиб человек

При обрушении стены нежилого дома в Красноярске пострадали два человека. Один из них скончался.
Александр Якимов, официальный представитель краевого главка МЧС: «Обрушилась деревянная стена здания в районе остановки по адресу улица Лесная, 130. Выясняем насчет пострадавших и их состояние. Также выясняем, что это за здание и кому принадлежит».
В результате обрушения стены два человека получили тяжелые травмы. Один из них скончался, другого доставили в больницу.
В МЧС сообщили, что на месте аварии работало 17 человек и 4 единицы спецтехники, цитирует ТАСС.
В результате обрушения стены два человека получили тяжелые травмы. Один из них скончался, другого доставили в больницу.
В МЧС сообщили, что на месте аварии работало 17 человек и 4 единицы спецтехники, цитирует ТАСС.
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