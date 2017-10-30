Вашингтон предупредил Москву о начале учений стратегических ядерных сил

Американское военное командование объявило о старте учений стратегических ядерных сил «Глобальный гром» (Global Thunder). В ходе маневров военным предстоит отработать действия средств глобального удара и противоракетной обороны.
По информации РИА Новости, Вашингтон заранее предупредили Москву о начале тренировок.
Брайан Магуир, представитель Стратегического командования (STRATCOM) США: «Согласно положениям (договора) СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этих учениях заранее».
По словам Магуира, Китай, который также обладает ядерным оружием, не был проинформирован о начале маневров, так как у Вашингтона с Пекином нет соответствующего соглашения. Представитель STRATCOM напомнил, что тренировки Global Thunder носят ежегодный характер. Сценарий предусматривает «различные стратегические угрозы для США и задействует все возможности STRATCOM» с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени.
Сообщается, что в учениях будут задействованы космические силы, системы наблюдения и разведки, системы глобального удара, средства противоракетной обороны, а также кибервозможности.
Брайан Магуир: «Эти командно-штабные и полевые учения проводятся для подготовки сил Минобороны США и оценки совместной оперативной готовности во всех сферах ответственности STRATCOM с особым акцентом на ядерную готовность. Эти учения дают STRATCOM и его подразделениям возможности для подготовки к предотвращению и при необходимости отражению военного нападения на США, используя силы по указанию президента».
На прошлой неделе в России также состоялись комплексные учения стратегических ядерных сил. В них принял участие верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин. В ходе маневров удалось отработать взаимодействие Ракетных войск стратегического назначения, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации ВКС РФ.
Брайан Магуир, представитель Стратегического командования (STRATCOM) США: «Согласно положениям (договора) СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этих учениях заранее».
По словам Магуира, Китай, который также обладает ядерным оружием, не был проинформирован о начале маневров, так как у Вашингтона с Пекином нет соответствующего соглашения. Представитель STRATCOM напомнил, что тренировки Global Thunder носят ежегодный характер. Сценарий предусматривает «различные стратегические угрозы для США и задействует все возможности STRATCOM» с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени.
Сообщается, что в учениях будут задействованы космические силы, системы наблюдения и разведки, системы глобального удара, средства противоракетной обороны, а также кибервозможности.
Брайан Магуир: «Эти командно-штабные и полевые учения проводятся для подготовки сил Минобороны США и оценки совместной оперативной готовности во всех сферах ответственности STRATCOM с особым акцентом на ядерную готовность. Эти учения дают STRATCOM и его подразделениям возможности для подготовки к предотвращению и при необходимости отражению военного нападения на США, используя силы по указанию президента».
На прошлой неделе в России также состоялись комплексные учения стратегических ядерных сил. В них принял участие верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин. В ходе маневров удалось отработать взаимодействие Ракетных войск стратегического назначения, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации ВКС РФ.
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