В Петропавловске-Камчатском у жилых домов застрелили медведя

В столице Камчатки ликвидировали медведя, пришедшего из леса к жилым домам.
Сообщение пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю: «Утром 30 октября в полицию поступили три жалобы от граждан о том, что в районе улицы Тундровой в Петропавловске-Камчатском, около жилых домов, замечен медведь. На место выехали сотрудники Росгвардии. Медведь был обнаружен и ликвидирован».
На Камчатке медведи нередко выходят к людям. В этом году было зафиксировано несколько подобных случаев в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе. С начала года специалисты произвели вынужденный отстрел более 20 медведей, представлявших опасность для людей, напоминает ТАСС.
На Камчатке медведи нередко выходят к людям. В этом году было зафиксировано несколько подобных случаев в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе. С начала года специалисты произвели вынужденный отстрел более 20 медведей, представлявших опасность для людей, напоминает ТАСС.
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