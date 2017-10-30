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Деловое утро НТВ
    В Петропавловске-Камчатском у жилых домов застрелили медведя. Камчатка, медведи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петропавловске-Камчатском у жилых домов застрелили медведя

    В Петропавловске-Камчатском у жилых домов застрелили медведя

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    В <nobr>Петропавловске-Камчатском</nobr> у жилых домов застрелили медведя

    В Петропавловске-Камчатском у жилых домов застрелили медведя

    В <nobr>Петропавловске-Камчатском</nobr> у жилых домов застрелили медведя

      В столице Камчатки ликвидировали медведя, пришедшего из леса к жилым домам.

      Сообщение пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю: «Утром 30 октября в полицию поступили три жалобы от граждан о том, что в районе улицы Тундровой в Петропавловске-Камчатском, около жилых домов, замечен медведь. На место выехали сотрудники Росгвардии. Медведь был обнаружен и ликвидирован».

      На Камчатке медведи нередко выходят к людям. В этом году было зафиксировано несколько подобных случаев в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе. С начала года специалисты произвели вынужденный отстрел более 20 медведей, представлявших опасность для людей, напоминает ТАСС.

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