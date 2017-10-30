У берегов Камчатки ожидается шторм с волнами высотой до 12 метров

В акватории Тихого океана и Берингова моря на Камчатке объявлено штормовое предупреждение.
У берегов полуострова ожидаются волны высотой до 12 метров.
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю: «По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи вторника (вечер понедельника по Москве) в акватории Тихого океана и Берингова моря ожидается опасное волнение высотой 8–10 метров. В зону штормового воздействия попадают Петропавловск-Камчатский, Елизовский и Алеутский районы».
Сообщается, что утром 31 октября (ночь на вторник по Москве) волны могут достигнуть 10–12 метров в высоту, а непогода доберется до Карагинского и Олюторского районов. Предполагается, что шторм сохранится до первой половины дня 1 ноября (утро 1 ноября по Москве).
Судоходные компании предупреждены о надвигающейся непогоде, им рекомендуется принять меры повышенной предосторожности. Сотрудники камчатского МЧС готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.
Ранее краевые власти сообщали, что на этой неделе на полуостров обрушатся сразу несколько мощных циклонов. Влияние первого жители южных районов полуострова почувствуют уже сегодня вечером. Сильный ветер и обильные осадки ожидаются в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском и Усть-Большерецком районах.
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю: «По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи вторника (вечер понедельника по Москве) в акватории Тихого океана и Берингова моря ожидается опасное волнение высотой 8–10 метров. В зону штормового воздействия попадают Петропавловск-Камчатский, Елизовский и Алеутский районы».
Сообщается, что утром 31 октября (ночь на вторник по Москве) волны могут достигнуть 10–12 метров в высоту, а непогода доберется до Карагинского и Олюторского районов. Предполагается, что шторм сохранится до первой половины дня 1 ноября (утро 1 ноября по Москве).
Судоходные компании предупреждены о надвигающейся непогоде, им рекомендуется принять меры повышенной предосторожности. Сотрудники камчатского МЧС готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.
Ранее краевые власти сообщали, что на этой неделе на полуостров обрушатся сразу несколько мощных циклонов. Влияние первого жители южных районов полуострова почувствуют уже сегодня вечером. Сильный ветер и обильные осадки ожидаются в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском и Усть-Большерецком районах.
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