У побережья Германии село на мель грузовое судно с топливом

Танкер с двумя тысячами тонн топлива сел на мель у Фризских островов. Ведется спасательная операция.
На борту грузового судна Glory Amsterdam, севшего на мель у немецкого острова Лангеог, находится экипаж из 22 человек. Как передают немецкие СМИ, пострадавших нет, команду эвакуируют с судна.
На борту Glory Amsterdam находится 1,8 тысячи тонн дизельного топлива и 140 тонн судового топлива. Об утечках нефтепродуктов пока информации нет, ведется проверка.
По предварительной информации, причиной происшествия стали тяжелые погодные условия: в ночь на воскресенье на Германию обрушился штормовой циклон «Герварт». Порывы ветра до 50 метров в секунду привели к гибели шести человек на территории ФРГ, Чехии и Польши. Рухнули тысячи деревьев. В связи с ударом стихии были перекрыты автострады и железнодорожные ветки. Во многих районах европейских стран до сих пор нарушено электроснабжение. Ведутся восстановительные работы.
На борту Glory Amsterdam находится 1,8 тысячи тонн дизельного топлива и 140 тонн судового топлива. Об утечках нефтепродуктов пока информации нет, ведется проверка.
По предварительной информации, причиной происшествия стали тяжелые погодные условия: в ночь на воскресенье на Германию обрушился штормовой циклон «Герварт». Порывы ветра до 50 метров в секунду привели к гибели шести человек на территории ФРГ, Чехии и Польши. Рухнули тысячи деревьев. В связи с ударом стихии были перекрыты автострады и железнодорожные ветки. Во многих районах европейских стран до сих пор нарушено электроснабжение. Ведутся восстановительные работы.
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