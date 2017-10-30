«Ограбление века»: мексиканские власти изъяли содержимое 1,5 тысячи частных сейфов

В Мексике разгорается масштабный скандал. Власти изъяли из хранилища содержимое более чем 1,5 тысячи частных сейфов. Местные СМИ уже окрестили происходящее «ограблением века».
В мексиканском городе Канкун власти изъяли содержимое более чем 1,5 тысячи частных сейфов в хранилище First National Security de Mexico. В числе пострадавших от действий мексиканских властей вкладчиков оказались и россияне.
Армина Вольперт, почетный консул РФ в Канкуне: «Власти мотивировали свои действия поиском незадекларированных средств, полученных от преступной деятельности, однако в итоге пострадали и ни в чем не повинные вкладчики, среди которых есть и россияне. Оценить сумму денежных средств и драгоценностей, которые изъяты властями в лице специализированной прокуратуры по делам организованной преступности Мексики, сейчас не берется никто. Однако уже сейчас это названо „ограблением века“».
Власти Мексики ведут следствие, связанное с расследованием деятельности экс-губернатора штата Кинтана-Роо Роберто Борхе. Занимавшего этот пост с 2011 до 2016 года чиновника подозревают в масштабных коррупционных преступлениях, он задержан.
Арендаторам сейфов, содержимое которых было изъято, предлагают приехать в Мехико, дать пояснения и представить доказательства законного происхождения их ценностей. Эксперты полагают, что это может быть затруднительным для многих людей, хранивших в сейфах накопления, ювелирные украшения и другие ценности, полученные, например, по наследству.
Опасаясь беспорядков, власти стянули в Канкун силы безопасности. В городе и вокруг него дежурят усиленные полицейские патрули, пишет РИА Новости.
Армина Вольперт, почетный консул РФ в Канкуне: «Власти мотивировали свои действия поиском незадекларированных средств, полученных от преступной деятельности, однако в итоге пострадали и ни в чем не повинные вкладчики, среди которых есть и россияне. Оценить сумму денежных средств и драгоценностей, которые изъяты властями в лице специализированной прокуратуры по делам организованной преступности Мексики, сейчас не берется никто. Однако уже сейчас это названо „ограблением века“».
Власти Мексики ведут следствие, связанное с расследованием деятельности экс-губернатора штата Кинтана-Роо Роберто Борхе. Занимавшего этот пост с 2011 до 2016 года чиновника подозревают в масштабных коррупционных преступлениях, он задержан.
Арендаторам сейфов, содержимое которых было изъято, предлагают приехать в Мехико, дать пояснения и представить доказательства законного происхождения их ценностей. Эксперты полагают, что это может быть затруднительным для многих людей, хранивших в сейфах накопления, ювелирные украшения и другие ценности, полученные, например, по наследству.
Опасаясь беспорядков, власти стянули в Канкун силы безопасности. В городе и вокруг него дежурят усиленные полицейские патрули, пишет РИА Новости.
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