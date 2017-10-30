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    «Ограбление века»: мексиканские власти изъяли содержимое 1, 5 тысячи частных сейфов. Мексика, банки, вклады. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ограбление века»: мексиканские власти изъяли содержимое 1,5 тысячи частных сейфов

    «Ограбление века»: мексиканские власти изъяли содержимое 1,5 тысячи частных сейфов

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    • Фото: Arturo Abreu / facebook.com
    «Ограбление века»: мексиканские власти изъяли содержимое 1,5 тысячи частных сейфов

    «Ограбление века»: мексиканские власти изъяли содержимое 1,5 тысячи частных сейфов

    «Ограбление века»: мексиканские власти изъяли содержимое 1,5 тысячи частных сейфов
    • Фото: Arturo Abreu / facebook.com

      • В Мексике разгорается масштабный скандал. Власти изъяли из хранилища содержимое более чем 1,5 тысячи частных сейфов. Местные СМИ уже окрестили происходящее «ограблением века».

      В мексиканском городе Канкун власти изъяли содержимое более чем 1,5 тысячи частных сейфов в хранилище First National Security de Mexico. В числе пострадавших от действий мексиканских властей вкладчиков оказались и россияне.

      Армина Вольперт, почетный консул РФ в Канкуне: «Власти мотивировали свои действия поиском незадекларированных средств, полученных от преступной деятельности, однако в итоге пострадали и ни в чем не повинные вкладчики, среди которых есть и россияне. Оценить сумму денежных средств и драгоценностей, которые изъяты властями в лице специализированной прокуратуры по делам организованной преступности Мексики, сейчас не берется никто. Однако уже сейчас это названо „ограблением века“».

      Власти Мексики ведут следствие, связанное с расследованием деятельности экс-губернатора штата Кинтана-Роо Роберто Борхе. Занимавшего этот пост с 2011 до 2016 года чиновника подозревают в масштабных коррупционных преступлениях, он задержан.

      Арендаторам сейфов, содержимое которых было изъято, предлагают приехать в Мехико, дать пояснения и представить доказательства законного происхождения их ценностей. Эксперты полагают, что это может быть затруднительным для многих людей, хранивших в сейфах накопления, ювелирные украшения и другие ценности, полученные, например, по наследству.

      Опасаясь беспорядков, власти стянули в Канкун силы безопасности. В городе и вокруг него дежурят усиленные полицейские патрули, пишет РИА Новости.

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