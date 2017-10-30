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    Британский гонщик Люис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»

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    • Фото: Reuters © 2017, Henry Romero
    Британский гонщик Люис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом <nobr>«Формулы-1»</nobr>

    Британский гонщик Люис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»

    Британский гонщик Люис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом <nobr>«Формулы-1»</nobr>
  • Фото: Reuters © 2017, Henry Romero

    • В гонке Гран-при Мексики британец Хэмилтон финишировал девятым и стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1».

    Победителем гонки в Мексике стал голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас, третьим — финн Кими Райкконен (Ferrari).

    Британский пилот команды Mercedes 32-летний Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Он финишировал девятым и за два этапа до финиша сезона набрал 333 очка и стал недосягаем в личном зачете. Ближайший соперник — немецкий гонщик Себастьяна Феттель, выступающий за Ferrari, набрал 277 баллов.

    До финиша чемпионата «королевских гонок» в нынешнем сезоне осталось два этапа: Гран-при Бразилии (12 ноября) и Гран-при Абу-Даби (26 ноября), напоминает «Интерфакс».



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