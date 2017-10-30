Британский гонщик Люис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»

В гонке
Гран-при Мексики британец Хэмилтон финишировал девятым и стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1».
Победителем гонки в Мексике стал голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас, третьим — финн Кими Райкконен (Ferrari).
Британский пилот команды Mercedes 32-летний Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Он финишировал девятым и за два этапа до финиша сезона набрал 333 очка и стал недосягаем в личном зачете. Ближайший соперник — немецкий гонщик Себастьяна Феттель, выступающий за Ferrari, набрал 277 баллов.
До финиша чемпионата «королевских гонок» в нынешнем сезоне осталось два этапа: Гран-при Бразилии (12 ноября) и Гран-при Абу-Даби (26 ноября), напоминает «Интерфакс».
Британский пилот команды Mercedes 32-летний Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Он финишировал девятым и за два этапа до финиша сезона набрал 333 очка и стал недосягаем в личном зачете. Ближайший соперник — немецкий гонщик Себастьяна Феттель, выступающий за Ferrari, набрал 277 баллов.
До финиша чемпионата «королевских гонок» в нынешнем сезоне осталось два этапа: Гран-при Бразилии (12 ноября) и Гран-при Абу-Даби (26 ноября), напоминает «Интерфакс».
He’s done it! 🏆🏆🏆🏆— Formula 1 (@F1) 29 октября 2017 г.
Congratulations @LewisHamilton, FOUR-time world champion!#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/drd4GexvhD
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