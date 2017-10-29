Сын Хрущёва рассказал американцам об истории отношений России и США

Младший сын Никиты Хрущёва выступил в США с лекцией, в которой изложил американцам свое видение причин, которыми была вызвана фраза его отца о грядущих похоронах империализма.

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Младший сын генсека ЦК КПСС Никиты Хрущёва, проживающий в США ученый Сергей Хрущёв, выступил в Музее ядерных испытаний Лас-Вегаса с лекцией об истории российско-американских отношений.



Сергей Хрущёв заявил, что Россия никогда, в том числе сегодня, «не была даже близка» по мощи к силе объединенного Запада. По его мнению, в период холодной войны США действовали «как мировой жандарм», а Советский Союз стремился «не показывать испуг и слабость». Именно этим ученый объясняет знаменитую фразу отца, о том, что «мы вас похороним» и прочие громкие заявления.



В качестве примеров реализации такого курса, обусловленного попыткой скрыть истинные слабости СССР, ученый назвал отказ Советского Союза от инициативы по отправке американо-российской миссии на Луну и Карибский кризис.



По мнению Сергея Хрущёва, окончание холодной войны показало «разницу культур и ценностей» между СССР и США. В то время как Михаил Горбачёв надеялся на установление «дружеских и союзнических» отношений с Вашингтоном, Рональд Рейган считал, что США «выиграли войну».



Заканчиваю лекцию, сын советского лидера заявил, что секретом мирного сосуществования России и США является проявление взаимного уважения и соблюдения приличий.



Сергей Хрущёв, сын Никиты Хрущёва: «Мы не можем быть полицейским мира, и мы не можем наказывать каждого, кто нам не понравится. Мы должны научиться ценить и привлекать на нашу сторону как можно больше стран».



Сергей Хрущёв получил американское гражданство в 1999 году. Он читает лекции в одном из американских университетов.

