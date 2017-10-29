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    Советник и зять Трампа совершил необъявленный визит в Саудовскую Аравию

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    Советник и зять Трампа совершил необъявленный визит в Саудовскую Аравию

    Советник и зять Трампа совершил необъявленный визит в Саудовскую Аравию

    Советник и зять Трампа совершил необъявленный визит в Саудовскую Аравию
  • Фото: Associated Press © 2017, Pablo Martinez Monsivais

    • Американские СМИ предполагают, что целью необъявленного визита американской делегации в Саудовскую Аравию могли быть переговоры о палестино-израильском урегулировании.

    Как пишет издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме, зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также заместитель советника президента США по нацбезопасности Дина Пауэлл и спецпосланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт только что вернулись из Саудовской Аравии.

    Издание не сообщает, с кем встречался Кушнер и другие члены американской делегации во время визита в Саудовскую Аравию. Американские СМИ отмечают. Что это уже третья за год поездка Кушнера в Аравию в этом году.

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