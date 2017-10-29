Российские шахматисты обыграли белорусов во втором туре командного ЧЕ

Во втором туре командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит на Крите, мужская сборная РФ обыграла белорусов, а женская сборная победила команду Чехии.
Мужская сборная России одержала победу над командой Белоруссии со счетом 2,5:1,5. А в женском турнире сборная России, которая является действующим чемпионом мира и Европы, обыграла команду Чехии — 2,5:1,5.
Командный чемпионат Европы проходит по швейцарской системе в девять туров, напоминает ТАСС.
Командный чемпионат Европы проходит по швейцарской системе в девять туров, напоминает ТАСС.
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