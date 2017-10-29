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Бесстыдники

    Российские шахматисты обыграли белорусов во втором туре командного ЧЕ

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    • Фото: @ECUonline / twitter.com
    Российские шахматисты обыграли белорусов во втором туре командного ЧЕ

    Российские шахматисты обыграли белорусов во втором туре командного ЧЕ

    Российские шахматисты обыграли белорусов во втором туре командного ЧЕ
  • Фото: @ECUonline / twitter.com

    • Во втором туре командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит на Крите, мужская сборная РФ обыграла белорусов, а женская сборная победила команду Чехии.

    Мужская сборная России одержала победу над командой Белоруссии со счетом 2,5:1,5. А в женском турнире сборная России, которая является действующим чемпионом мира и Европы, обыграла команду Чехии — 2,5:1,5.

    Командный чемпионат Европы проходит по швейцарской системе в девять туров, напоминает ТАСС.

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