Twitter заблокировал советника Трампа за грубость и гомофобию

Страница консультанта Трампа Роджера Стоуна в Twitter была заблокирована за нарушение правил соцсети.
Советника предвыборной кампании Дональда Трампа Роджера Стоуна заблокировали в Twitter. Причиной блокировки стало нарушение правил соцсети: Стоун позволил в своих записях грубость в адрес журналистов.
Как сообщает Би-би-си, аккаунт Стоуна стал недоступен спустя несколько часов после того, как он опубликовал гомофобный твит о ведущем CNN Доне Лемоне, который открыто называет себя геем.
В Twitter не уточнили, будет ли восстановлена страница Стоуна или же она заблокирована навсегда. Сам Стоун написал позднее в своем Facebook, что блокировка еще действует, несмотря на то, что ее срок истек. Кроме того, он оставил язвительный комментарий, что блокировка его микроблога стала «новостью на всю страну».
Роджер Стоун известен как политический консультант и писатель. Он работал с властями США с 1970-х годов, когда был советником президента Ричарда Никсона. Стоун называет себя человеком, который убедил Дональда Трампа участвовать в президентских выборах. Он работал в предвыборном штабе Трампа, а позднее ушел из его команды. Трамп заявлял, что уволил консультанта, но Стоун это отрицал.
Как сообщает Би-би-си, аккаунт Стоуна стал недоступен спустя несколько часов после того, как он опубликовал гомофобный твит о ведущем CNN Доне Лемоне, который открыто называет себя геем.
В Twitter не уточнили, будет ли восстановлена страница Стоуна или же она заблокирована навсегда. Сам Стоун написал позднее в своем Facebook, что блокировка еще действует, несмотря на то, что ее срок истек. Кроме того, он оставил язвительный комментарий, что блокировка его микроблога стала «новостью на всю страну».
Роджер Стоун известен как политический консультант и писатель. Он работал с властями США с 1970-х годов, когда был советником президента Ричарда Никсона. Стоун называет себя человеком, который убедил Дональда Трампа участвовать в президентских выборах. Он работал в предвыборном штабе Трампа, а позднее ушел из его команды. Трамп заявлял, что уволил консультанта, но Стоун это отрицал.
Комментарии