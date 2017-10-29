Солгавший о покушении на себя мэр Светлогорска уходит в отставку

Глава администрации города Светлогорска Калининградской области Александр Ковальский, совравший о совершенном на него покушении, 30 октября уйдет в отставку.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Ковальский покинет свой пост по собственному желанию с формулировкой «по состоянию здоровья». Такое решение было принято после того, как 26 октября чиновник рассказал местным СМИ о якобы совершенном на него нападении.
По словам Ковальского, 21 октября неизвестный, позвонив по телефону, вызвал его к калитке загородного дома, а потом выстрелил в него, попав в живот. Ковальский добавил, что ему пришлось почти час пролежать, но ни в полицию, ни в больницу он обращаться не стал.
Однако издание «Вести Калининград» выяснило, что на Ковальского никто не покушался. Оказалось, что чиновник в состоянии алкогольного опьянения упал у себя на участке и поранился о железную конструкцию. Следователи проверили публикацию, просмотрели записи с камер наблюдения и заявили: факт стрельбы не подтвердился.
Между тем источник ТАСС в администрации Светлогорска сообщил, что вопрос об отставке Ковальского связан не только не только со «странным нападением», есть и другие причины, по которым чиновник вынужден покинуть свой пост.
В свою очередь в областном УМВД агентству сообщили, что проверка информации о нападении пока не завершена.
По словам Ковальского, 21 октября неизвестный, позвонив по телефону, вызвал его к калитке загородного дома, а потом выстрелил в него, попав в живот. Ковальский добавил, что ему пришлось почти час пролежать, но ни в полицию, ни в больницу он обращаться не стал.
Однако издание «Вести Калининград» выяснило, что на Ковальского никто не покушался. Оказалось, что чиновник в состоянии алкогольного опьянения упал у себя на участке и поранился о железную конструкцию. Следователи проверили публикацию, просмотрели записи с камер наблюдения и заявили: факт стрельбы не подтвердился.
Между тем источник ТАСС в администрации Светлогорска сообщил, что вопрос об отставке Ковальского связан не только не только со «странным нападением», есть и другие причины, по которым чиновник вынужден покинуть свой пост.
В свою очередь в областном УМВД агентству сообщили, что проверка информации о нападении пока не завершена.
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