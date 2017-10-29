В аварии с тремя легковушками в Карелии погибли три человека

Неподалеку от карельского города Костомукша столкнулись три легковушки. Погибли три человека, еще один пострадал.
Авария случилась днем в воскресенье на 205-м км автодороги Кочкома — Костомукша — Госграница. По данным регионального УГИБДД, столкнулись кроссоверы Volvo, Chery и легковой автомобиль «ВАЗ-2115».
Жертвами ДТП стали водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ-2115». Еще один пассажир получил травмы и был госпитализирован. Детей среди них нет, передает ТАСС.
По факту аварии проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Жертвами ДТП стали водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ-2115». Еще один пассажир получил травмы и был госпитализирован. Детей среди них нет, передает ТАСС.
По факту аварии проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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