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Ты не поверишь!

    В аварии с тремя легковушками в Карелии погибли три человека

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    • Фото: karelinform.ru
    В аварии с тремя легковушками в Карелии погибли три человека

    В аварии с тремя легковушками в Карелии погибли три человека

    В аварии с тремя легковушками в Карелии погибли три человека
  • Фото: karelinform.ru

    • Неподалеку от карельского города Костомукша столкнулись три легковушки. Погибли три человека, еще один пострадал.

    Авария случилась днем в воскресенье на 205-м км автодороги Кочкома — Костомукша — Госграница. По данным регионального УГИБДД, столкнулись кроссоверы Volvo, Chery и легковой автомобиль «ВАЗ-2115».

    Жертвами ДТП стали водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ-2115». Еще один пассажир получил травмы и был госпитализирован. Детей среди них нет, передает ТАСС.

    По факту аварии проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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