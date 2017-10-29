В США на праздновании Хеллоуина Санта-Клаус открыл огонь по гостям

Мужчина в костюме
Санта-Клауса ранил четверых гостей вечеринки по случаю Хеллоуина в американском городе Остин.
Трое человек госпитализированы после стрельбы на вечеринке в честь празднования Хеллоуина в США. Двое пострадавших сейчас находятся в критическом состоянии, состояние третьего оценивается как тяжелое. Еще один пострадавший отказался от помощи врачей.
Нападавший — мужчина в костюме Санта-Клауса — был задержан на месте. По данным полиции, стрелок не оказал сопротивления, однако по данным портала My Statesman, ему также понадобилась медицинская помощь.
Полицейские уже выяснили, что мужчина пришел на вечеринку по приглашению и был знаком с пострадавшими. Следователи выясняют мотивы преступления.
Нападавший — мужчина в костюме Санта-Клауса — был задержан на месте. По данным полиции, стрелок не оказал сопротивления, однако по данным портала My Statesman, ему также понадобилась медицинская помощь.
Полицейские уже выяснили, что мужчина пришел на вечеринку по приглашению и был знаком с пострадавшими. Следователи выясняют мотивы преступления.
Комментарии