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    В Испании футболисту наложили 10 швов на пенис после столкновения с украинцем: видео

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    • Фото: Mundo Futbol News / youtube.com
    В Испании футболисту наложили 10 швов на пенис после столкновения с украинцем: видео

    В Испании футболисту наложили 10 швов на пенис после столкновения с украинцем: видео

    В Испании футболисту наложили 10 швов на пенис после столкновения с украинцем: видео
  • Фото: Mundo Futbol News / youtube.com

    • Игрок испанского «Альбасете» Роман Зозуля случайно ударил между ног одноклубника Мариано Биттоло.

    Серьезную травму полового органа Мариано Биттоло получил во время матча второго испанского дивизиона с «Уэской».

    В борьбе за мяч украинский нападающий случайно заехал оказавшемуся рядом Биттоло между ног.

    Продолжить матч аргентинский защитник не смог. Как сообщает Газета.Ru, футболисту наложили 10 швов на травмированный орган.

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