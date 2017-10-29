В Испании футболисту наложили 10 швов на пенис после столкновения с украинцем: видео

Игрок испанского «Альбасете» Роман Зозуля случайно ударил между ног одноклубника Мариано Биттоло.
Серьезную травму полового органа Мариано Биттоло получил во время матча второго испанского дивизиона с «Уэской».
В борьбе за мяч украинский нападающий случайно заехал оказавшемуся рядом Биттоло между ног.
Продолжить матч аргентинский защитник не смог. Как сообщает Газета.Ru, футболисту наложили 10 швов на травмированный орган.
В борьбе за мяч украинский нападающий случайно заехал оказавшемуся рядом Биттоло между ног.
Продолжить матч аргентинский защитник не смог. Как сообщает Газета.Ru, футболисту наложили 10 швов на травмированный орган.
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