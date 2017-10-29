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Ты не поверишь!

    В Североморске нашли тела военного, его жены и ребенка

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    В Североморске нашли тела военного, его жены и ребенка

    В Североморске нашли тела военного, его жены и ребенка

    Военный Северного флота мог убить родных и покончить с собой.

    В одной из квартир в Североморске — главной базе Северного флота — найдены тела военнослужащего-контрактника, его супруги и ребенка. По одной из версий, мужчина мог застрелить родных, а потом покончить жизнь самоубийством.

    Источник в следственных органах Мурманской области сообщил «Интерфаксу», что накануне глава семьи не вышел на службу.

    На месте работают военные следователи. Возбуждено уголовное дело.

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