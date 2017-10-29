В Североморске нашли тела военного, его жены и ребенка

Военный Северного флота мог убить родных и покончить с собой.
В одной из квартир в Североморске — главной базе Северного флота — найдены тела военнослужащего-контрактника, его супруги и ребенка. По одной из версий, мужчина мог застрелить родных, а потом покончить жизнь самоубийством.
Источник в следственных органах Мурманской области сообщил «Интерфаксу», что накануне глава семьи не вышел на службу.
На месте работают военные следователи. Возбуждено уголовное дело.
Источник в следственных органах Мурманской области сообщил «Интерфаксу», что накануне глава семьи не вышел на службу.
На месте работают военные следователи. Возбуждено уголовное дело.
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