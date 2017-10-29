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    «Локомотив» разгромил «Зенит» в битве лидеров

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    • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС
    «Локомотив» разгромил «Зенит» в битве лидеров

    «Локомотив» разгромил «Зенит» в битве лидеров

    «Локомотив» разгромил «Зенит» в битве лидеров
  • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

    • Московский «Локомотив» переиграл петербургский «Зенит» в центральном матче 15-го тура чемпионата России.

    Встреча, проходившая в Петербурге, закончилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников.

    Настоящим героем матча стал Джефферсон Фарфан. На 58-й минуте он открыл счет, а на 69-й минуте перуанский полузащитник оформил дубль. А на 77-й минуте Алексей Миранчук довел счет до разгромного.

    Сегодняшняя победа позволила дружине Юрия Сёмина выйти на чистое первое место в турнирной таблице. Теперь «Локомотив» опережает «Зенит» на 3 очка.







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