«Локомотив» разгромил «Зенит» в битве лидеров

Московский «Локомотив» переиграл петербургский «Зенит» в центральном матче
15-го тура чемпионата России.
Встреча, проходившая в Петербурге, закончилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников.
Настоящим героем матча стал Джефферсон Фарфан. На 58-й минуте он открыл счет, а на 69-й минуте перуанский полузащитник оформил дубль. А на 77-й минуте Алексей Миранчук довел счет до разгромного.
Сегодняшняя победа позволила дружине Юрия Сёмина выйти на чистое первое место в турнирной таблице. Теперь «Локомотив» опережает «Зенит» на 3 очка.
Настоящим героем матча стал Джефферсон Фарфан. На 58-й минуте он открыл счет, а на 69-й минуте перуанский полузащитник оформил дубль. А на 77-й минуте Алексей Миранчук довел счет до разгромного.
Сегодняшняя победа позволила дружине Юрия Сёмина выйти на чистое первое место в турнирной таблице. Теперь «Локомотив» опережает «Зенит» на 3 очка.
.@fclokomotiv 58 — ГООООООООООООООЛ!!!! Фарфан реализует выход на ворота, оббежав Лунева!!! #ЗенитЛоко 0:1! pic.twitter.com/m7Lva9MykW— РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 29 октября 2017 г.
.@fclokomotiv 69 — ГОООООООООООООООООЛ!!! Это Фарфанище! Отличный удар из-за пределов штрафной!!! #ЗенитЛоко 0:2 pic.twitter.com/bdxVnEQjgL— РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 29 октября 2017 г.
.@fclokomotiv 77 — ЭТО РАЗГРОООМ!!! Это Алексей Миранчук с передачи Фарфана! Это ТРИ — НОЛЬ! #ЗенитЛоко 0:3 pic.twitter.com/98dNblMZKD— РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 29 октября 2017 г.
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