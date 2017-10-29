«Локомотив» разгромил «Зенит» в битве лидеров

Встреча, проходившая в Петербурге, закончилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников.Настоящим героем матча стал Джефферсон Фарфан. На 58-й минуте он открыл счет, а на 69-й минуте перуанский полузащитник оформил дубль. А на 77-й минуте Алексей Миранчук довел счет до разгромного.Сегодняшняя победа позволила дружине Юрия Сёмина выйти на чистое первое место в турнирной таблице. Теперь «Локомотив» опережает «Зенит» на 3 очка.