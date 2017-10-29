Не хлебом единым: российские нанопродукты покоряют мировой рынок

В России задумались о том, как занять мировой рынок продовольствия. Сельское хозяйство, которое начало расти в ответ на санкции, уже готово к экспансии — по крайней мере, зерном страна может обеспечить весь Ближний Восток. И это — пример научного подхода к проблеме.



Экспорт российских продуктов растет не по дням, а по часам. Рекорды ставит сахар. С начала года продажи за границу выросли в 52 раза. Свинины — почти вдвое. Птицы и подсолнечного масла — на треть. Когда дом — полная чаша, можно и других угостить. И на этом заработать. В списке самых богатых россиян нефтяников уже теснят аграрии.



На сельхозпредприятии в Рязани картофельное пюре сушат и мелют, чтобы рассыпать по баночкам. Захочешь съесть — просто добавь воды. Почти половину произведенного отправляют в Италию, Бельгию, Португалию. «Сделано в России» на этикетке — знак качества.



Михаил Саранцев, главный технолог: «Наша продукция — это полностью стопроцентные сухие картофельные хлопья. Мы изготавливаем их из чистого натурального картофеля. Без химических добавок».



В Челябинске, в свою очередь, наладили производство молочных продуктов. В обход коров. Из овса.



Александр Берестов, президент холдинга: «В мире растительные напитки давно применяются. Если говорить об Азии, Индии, Китае, Японии, Корее, то это тысячелетия. Если говорить о Европе — столетия. И Россия сейчас возвращается к этой теме».



Экопродукты — мировой тренд. Но еще недавно они бы просто не доехали за границу. С российскими расстояниями экспорт был невыгоден.



Владимир Плотников, президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России: « Государство сейчас стимулирует экспорт, чтобы логистические издержки покрывать, чтобы наши компании выходили и осваивали экспортные позиции в других странах. Гляньте, какие возможности — Тихоокеанский регион, емкий рынок, и наша продукция там востребована».



Но едва ли овсяный кисель стал бы разменной монетой на международном уровне. Другое дело картофель, для многих стран — продукт массового потребления. А Россия на рынке картофеля — в лидерах, наравне с Индией и Китаем. Кроме того, освоив новые технологии, Россия сможет предложить миру не только традиционные продукты. Но и сыграть на чужом поле. Хабаровские аграрии, например, уже готовят алюминиевые грядки для высадки рукколы и модной микрозелени. Урожай — по 800 килограммов в день. Что летом, что зимой.



Евгений Дашевский, главный технолог завода «Аграрные технологии будущего»: «У нас закрытая экосистема полностью. Мы можем климат круглогодично контролировать, держать в необходимых параметрах. И управлять параметрами роста растений».



Не ждать погоды — управлять урожаем. Освоивший этот принцип, победит в гонке продовольствий. Холодное лето 2017-го дарит надежду. Зерна снова много. Хлеб, пусть не из русской печи, но из русской пшеницы будут есть в десятках стран мира.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.