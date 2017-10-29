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Звезды сошлись
    Люди-киборги: россияне вживляют под кожу чипы слежения. компьютеры, медицина, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛюди-киборги: россияне вживляют под кожу чипы слежения

    Люди-киборги: россияне вживляют под кожу чипы слежения

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    <nobr>Люди-киборги</nobr>: россияне вживляют под кожу чипы слежения

    Люди-киборги: россияне вживляют под кожу чипы слежения

    <nobr>Люди-киборги</nobr>: россияне вживляют под кожу чипы слежения

      В России уже есть те, кто добровольно отказался от приватности в обмен на удобства и безопасность. Стоит ли оно того — вопрос к тем, у кого под кожей установлены чипы слежения.

      Голливудские продюсеры давно придумали, что терминаторов делают секретные ученые в секретных центрах. У нас это делают на кухне — столяр 6-го разряда Григорий, но после «маленькой для храбрости». Московский инженер заказывает чипы у китайцев и обращает людей киборгов. Это как прививку сделать, только на запястье.

      Вживленный чип можно программировать как пропуск на работу, ключ от домофона, смартфона и машины. Будоражащие технологии из Поднебесной ученых российского НИИ даже озадачили: зачем людям чипы, с которыми у нас дворняжки бегают?

      Студент в Тюмени поднял на уши весь департамент транспорта когда захотел оплатить проезд касанием руки. Чиновники долго охали, но запрограммировали руку как транспортную карту. Для одних он теперь словно Кашпировский, для других — чудак и хипстер.

      А 41-летний айтишник из Америки разрабатывает чипы в гараже почти в промышленных масштабах. Ему уже не интересны фокусы с ключами и машинами, он экспериментирует над чипами с паспортными данными и банковскими картами. А еще программирует оружие.

      Тот, кто платит, и заказывает музыку. Каким странам и какую именно мелодию сейчас пишут вундеркинды в гаражах, на кого они работают и работать будут? Ответов нет, но в то же время нет сценария, по которому метками в запястье не захотят воспользоваться.

      Подробности — в сюжете корреспондента Анатолия Майорова.

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