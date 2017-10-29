Люди-киборги: россияне вживляют под кожу чипы слежения

В России уже есть те, кто добровольно отказался от приватности в обмен на удобства и безопасность. Стоит ли оно того — вопрос к тем, у кого под кожей установлены чипы слежения.

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Голливудские продюсеры давно придумали, что терминаторов делают секретные ученые в секретных центрах. У нас это делают на кухне — столяр 6-го разряда Григорий, но после «маленькой для храбрости». Московский инженер заказывает чипы у китайцев и обращает людей киборгов. Это как прививку сделать, только на запястье.



Вживленный чип можно программировать как пропуск на работу, ключ от домофона, смартфона и машины. Будоражащие технологии из Поднебесной ученых российского НИИ даже озадачили: зачем людям чипы, с которыми у нас дворняжки бегают?



Студент в Тюмени поднял на уши весь департамент транспорта когда захотел оплатить проезд касанием руки. Чиновники долго охали, но запрограммировали руку как транспортную карту. Для одних он теперь словно Кашпировский, для других — чудак и хипстер.



А 41-летний айтишник из Америки разрабатывает чипы в гараже почти в промышленных масштабах. Ему уже не интересны фокусы с ключами и машинами, он экспериментирует над чипами с паспортными данными и банковскими картами. А еще программирует оружие.



Тот, кто платит, и заказывает музыку. Каким странам и какую именно мелодию сейчас пишут вундеркинды в гаражах, на кого они работают и работать будут? Ответов нет, но в то же время нет сценария, по которому метками в запястье не захотят воспользоваться.



Подробности — в сюжете корреспондента Анатолия Майорова.

