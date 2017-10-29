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Звезды сошлись
    Воля народа или сепаратизм: чем грозит Евросоюзу независимость Каталонии. беспорядки, Европейский союз, Испания, Каталония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоля народа или сепаратизм: чем грозит Евросоюзу независимость Каталонии

    Воля народа или сепаратизм: чем грозит Евросоюзу независимость Каталонии

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    Воля народа или сепаратизм: чем грозит Евросоюзу независимость Каталонии

    Воля народа или сепаратизм: чем грозит Евросоюзу независимость Каталонии

    Воля народа или сепаратизм: чем грозит Евросоюзу независимость Каталонии

      Конституционный суд Испании требует от Каталонии отменить провозглашенную независимость. Правительство региона признано путчистами и отправлено в отставку. Для Европы это стало переломным моментом. Теперь ей придется решить, что делать с теми, кто европейскими инструментами хочет добиться своего — не важно, автономии или независимости.

      Независимости Каталония требовала еще с 1930 года, а последние десять лет опросы и референдумы проводились чуть ли не ежегодно. И это приносило плоды: Каталония — единственный из всех европейских регионов, добившийся официального статуса и огромных привилегий. И вот в Барселоне решили, что именно сейчас испанская власть недостаточно сильна. Полицейскую операцию в день проведения референдума каталонские власти называют показателем слабости Мадрида.

      Однако, согласно опросу, только 29% жителей региона хотят отделения от Испании. День, когда парламент Каталонии проголосовал за независимость региона, стал для многих праздником, и в этот же день на улицах начались беспорядки.

      смотретьСторонники единства Испании организовали осаду радиостанции в Барселоне
      Сторонники единства Испании организовали осаду радиостанции в Барселоне
      Сторонники единства Испании крушили машины и местную радиостанцию, провоцировали каталонских полицейских, приветствовали республиканских гвардейцев, которых спешно перебросили в город. Мадрид заявил, что порядок в мятежном регионе будет восстановлен, и ввел в действие статью 155 конституции Испании, означающую прямое управление Каталонией из Мадрида.

      Отправленный в отставку Карлес Пучдемон уверяет своих сограждан, что решения Мадрида им больше не указ, так как Каталония стала независимой республикой.

      смотретьПучдемон объявил о начале демократического сопротивления
      Пучдемон объявил о начале демократического сопротивления
      На фоне этих громких заявлений, очевидно, начинается новый этап истерических поисков компромисса. Силой поставленный генерал-губернатор не спасет ситуацию, тем более, что сами власти говорят о новых выборах, на которых могут победить сепаратисты. Накануне Мадрид предложил тому же Пучдемону, если его за это время время не арестуют, в этих выборах участвовать. А это уже не устраивает радикалов из другого лагеря.

      Все европейские лидеры заявили, что о признании Каталонии не может быть и речи. Когда им напоминают о Косово, они цинично отвечают, что Сербия не была членом ЕС. О какой единой Европе мечтали ее основатели — Европе наций или регионов? И что после каталонской независимости должны чувствовать фламандцы, корсиканцы, шотландцы или баски? Чтобы каталонская история не повторилась, Европе необходим единый понятийный аппарат. Нужна новая философия, чтобы ответить на вопрос: в чем разница между сепаратистами и теми, кто требует уважения к себе?

      Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.

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