Воля народа или сепаратизм: чем грозит Евросоюзу независимость Каталонии

Конституционный суд Испании требует от Каталонии отменить провозглашенную независимость. Правительство региона признано путчистами и отправлено в отставку. Для Европы это стало переломным моментом. Теперь ей придется решить, что делать с теми, кто европейскими инструментами хочет добиться своего — не важно, автономии или независимости.
Независимости Каталония требовала еще с 1930 года, а последние десять лет опросы и референдумы проводились чуть ли не ежегодно. И это приносило плоды: Каталония — единственный из всех европейских регионов, добившийся официального статуса и огромных привилегий. И вот в Барселоне решили, что именно сейчас испанская власть недостаточно сильна. Полицейскую операцию в день проведения референдума каталонские власти называют показателем слабости Мадрида.
Однако, согласно опросу, только 29% жителей региона хотят отделения от Испании. День, когда парламент Каталонии проголосовал за независимость региона, стал для многих праздником, и в этот же день на улицах начались беспорядки.
Сторонники единства Испании крушили машины и местную радиостанцию, провоцировали каталонских полицейских, приветствовали республиканских гвардейцев, которых спешно перебросили в город. Мадрид заявил, что порядок в мятежном регионе будет восстановлен, и ввел в действие статью 155 конституции Испании, означающую прямое управление Каталонией из Мадрида.
Отправленный в отставку Карлес Пучдемон уверяет своих сограждан, что решения Мадрида им больше не указ, так как Каталония стала независимой республикой.
На фоне этих громких заявлений, очевидно, начинается новый этап истерических поисков компромисса. Силой поставленный генерал-губернатор не спасет ситуацию, тем более, что сами власти говорят о новых выборах, на которых могут победить сепаратисты. Накануне Мадрид предложил тому же Пучдемону, если его за это время время не арестуют, в этих выборах участвовать. А это уже не устраивает радикалов из другого лагеря.
Все европейские лидеры заявили, что о признании Каталонии не может быть и речи. Когда им напоминают о Косово, они цинично отвечают, что Сербия не была членом ЕС. О какой единой Европе мечтали ее основатели — Европе наций или регионов? И что после каталонской независимости должны чувствовать фламандцы, корсиканцы, шотландцы или баски? Чтобы каталонская история не повторилась, Европе необходим единый понятийный аппарат. Нужна новая философия, чтобы ответить на вопрос: в чем разница между сепаратистами и теми, кто требует уважения к себе?
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Однако, согласно опросу, только 29% жителей региона хотят отделения от Испании. День, когда парламент Каталонии проголосовал за независимость региона, стал для многих праздником, и в этот же день на улицах начались беспорядки.
Сторонники единства Испании крушили машины и местную радиостанцию, провоцировали каталонских полицейских, приветствовали республиканских гвардейцев, которых спешно перебросили в город. Мадрид заявил, что порядок в мятежном регионе будет восстановлен, и ввел в действие статью 155 конституции Испании, означающую прямое управление Каталонией из Мадрида.
Отправленный в отставку Карлес Пучдемон уверяет своих сограждан, что решения Мадрида им больше не указ, так как Каталония стала независимой республикой.
На фоне этих громких заявлений, очевидно, начинается новый этап истерических поисков компромисса. Силой поставленный генерал-губернатор не спасет ситуацию, тем более, что сами власти говорят о новых выборах, на которых могут победить сепаратисты. Накануне Мадрид предложил тому же Пучдемону, если его за это время время не арестуют, в этих выборах участвовать. А это уже не устраивает радикалов из другого лагеря.
Все европейские лидеры заявили, что о признании Каталонии не может быть и речи. Когда им напоминают о Косово, они цинично отвечают, что Сербия не была членом ЕС. О какой единой Европе мечтали ее основатели — Европе наций или регионов? И что после каталонской независимости должны чувствовать фламандцы, корсиканцы, шотландцы или баски? Чтобы каталонская история не повторилась, Европе необходим единый понятийный аппарат. Нужна новая философия, чтобы ответить на вопрос: в чем разница между сепаратистами и теми, кто требует уважения к себе?
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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