Собчак обвинила Сталина в уничтожении русского мира

Ксения Собчак ответила тем, кто говорит о неоднозначности Иосифа Сталина и его времени.
Лидера Советского государства Собчак назвала кровавым палачом и преступником, обвинив его в уничтожении лучших людей страны и полномасштабном геноциде русского народа. В связи с этим Собчак призвала осудить Сталина и его время.
Сейчас вдруг стало принято говорить о неоднозначности Сталина и его времени. Мол, да, были «перегибы», но без этих «перегибов» мы не выиграли бы войну, не построили бы Днепрогэс, не сделали бы ядерное оружие. Без этих «перегибов» бы человек не полетел в космос. И вообще Сталин принял Россию в лаптях, а оставил с атомной бомбой. Это все даже не глупость. Это гнусность. Из-за Сталина народы Советского Союза пережили такое испытание, которого не переживал больше в 20 веке никто. Вот буквально никто. 2 249 728 человек только по официальным данным, данным, с которыми соглашается даже липовый историк Мединский, были уничтожены в сталинских лагерях. Больше двух миллионов человек — мужчины, женщины, дети. Это только по статье измена Родине и другим политическим статьям. Тут нет миллионов, погибших в гражданской войне, нет умерших от голода коллективизации. Нет миллионов канувших в начале войны, из-за того, что полностью было уничтожено командование красной армией. Ни один человек не совершал со своим народом такого преступления, какое совершил Сталин. И тут нет ничего неоднозначного. Сталин однозначно кровавый палач и преступник. Он однозначно враг русского, украинского, белорусского, литовского, грузинского любого народа, населявшего ту страну. Он сделал все, чтобы отбросить страну на столетие назад. Сталин выстроил систему, которую не удалось здесь сломать ни Горбачеву, ни Ельцину. Систему, где вся власть принадлежит не народу, ни даже каким-то элитам, а просто спецслужбам. Эту систему нам еще предстоит сломать. Сталин уничтожал не просто людей. Он уничтожал самых лучших, самых умных, самых смелых людей.Это по сути полномасштабный геноцид русского народа Сталин уничтожил русский мир, который нам так и не удалось восстановить. Ничего неоднозначного в Сталине нет. Мы все — дети жертв и дети палачей, и дети тех, кому чудом удалось избежать обеих этих участей должны принять эту данность. Мы обязаны осудить Сталина, осудить то время. Посмотрите, вспомните, как только мы пытались осуждать его, страна двигалась вперед. Как только начинались разговоры о неоднозначности, все скатывалось в застой и контрреформы.
На заявление телеведущей уже отреагировали в КПРФ. Так, депутат Госдумы и зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что слова Собчак о Сталине невозможно обсуждать всерьез, передает РИА Новости.
Дмитрий Новиков, депутат Госдумы: «Если все это — научный прогресс, сотни новых исследовательских институтов, сотни новых учебных институтов, ликвидация неграмотности, культурный прорыв, индустриализация — если все это означает „отбросил назад страну“, то Ксения просто настолько не в ладах с фактами или настолько выдает желаемое ей за действительное, что просто всерьез это обсуждать невозможно».
Отметим, что завтра, 30 октября, в России будет отмечаться День памяти жертв политических репрессий. Эта памятная дата была установлена 18 октября 1991 года.
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