Судья КХЛ Комаров попал в больницу и не выйдет на лед несколько месяцев

Судья Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Павел Комаров попал в больницу с
черепно-мозговой травмой и не сможет работать в течение нескольких месяцев.
Об этом ТАСС сообщил главный судья КХЛ Алексей Анисимов. При этом Анисимов не стал уточнять подробности случившегося, сославшись на то, что может давать информацию только с разрешения семьи Комарова.
Алексей Анисимов, главный судья КХЛ: «Никаких подробностей я пока не знаю, могу лишь подтвердить, что он находится в больнице. О его состоянии я могу говорить только с разрешения семьи. Единственное, могу сказать, что несколько месяцев на льду мы его не увидим»
Между тем СМИ сообщили, что 43-летнего Комарова еще в пятницу днем нашли в автобусе на взлетно-посадочном поле аэропорта Шереметьево с пробитой головой. Сообщалось, что арбитр собирался лететь в Нижний Новгород. Также отмечалось, что супруга Комарова подала заявление в полицию.
Алексей Анисимов, главный судья КХЛ: «Никаких подробностей я пока не знаю, могу лишь подтвердить, что он находится в больнице. О его состоянии я могу говорить только с разрешения семьи. Единственное, могу сказать, что несколько месяцев на льду мы его не увидим»
Между тем СМИ сообщили, что 43-летнего Комарова еще в пятницу днем нашли в автобусе на взлетно-посадочном поле аэропорта Шереметьево с пробитой головой. Сообщалось, что арбитр собирался лететь в Нижний Новгород. Также отмечалось, что супруга Комарова подала заявление в полицию.
Комментарии