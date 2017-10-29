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Новые русские сенсации

    Судья КХЛ Комаров попал в больницу и не выйдет на лед несколько месяцев

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    • Фото: khl.ru
    Судья КХЛ Комаров попал в больницу и не выйдет на лед несколько месяцев

    Судья КХЛ Комаров попал в больницу и не выйдет на лед несколько месяцев

    Судья КХЛ Комаров попал в больницу и не выйдет на лед несколько месяцев
  • Фото: khl.ru

    • Судья Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Павел Комаров попал в больницу с черепно-мозговой травмой и не сможет работать в течение нескольких месяцев.

    Об этом ТАСС сообщил главный судья КХЛ Алексей Анисимов. При этом Анисимов не стал уточнять подробности случившегося, сославшись на то, что может давать информацию только с разрешения семьи Комарова.

    Алексей Анисимов, главный судья КХЛ: «Никаких подробностей я пока не знаю, могу лишь подтвердить, что он находится в больнице. О его состоянии я могу говорить только с разрешения семьи. Единственное, могу сказать, что несколько месяцев на льду мы его не увидим»

    Между тем СМИ сообщили, что 43-летнего Комарова еще в пятницу днем нашли в автобусе на взлетно-посадочном поле аэропорта Шереметьево с пробитой головой. Сообщалось, что арбитр собирался лететь в Нижний Новгород. Также отмечалось, что супруга Комарова подала заявление в полицию.




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