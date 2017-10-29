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    Каролин Возняцки выиграла итоговый турнир WTA

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    Каролин Возняцки выиграла итоговый турнир WTA

    Каролин Возняцки выиграла итоговый турнир WTA

    Каролин Возняцки выиграла итоговый турнир WTA
  • Фото: Associated Press © 2017, Yong Teck Lim

    • Каролин Возняцки из Дании стала победительницей итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA).

    В решающем матче Возняцки взял верх над американкой Венус Уильямс. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4.

    Таким образом, Возняцки впервые в своей карьере выиграла итоговый чемпионат WTA.

    Кроме того, она в первый раз смогла переиграть Венус Уильямс. Предыдущие семь матчей закончились победой американки.

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