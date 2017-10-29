Каролин Возняцки выиграла итоговый турнир WTA

Каролин Возняцки из Дании стала победительницей итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA).
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В решающем матче Возняцки взял верх над американкой Венус Уильямс. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4.
Таким образом, Возняцки впервые в своей карьере выиграла итоговый чемпионат WTA.
Кроме того, она в первый раз смогла переиграть Венус Уильямс. Предыдущие семь матчей закончились победой американки.
Таким образом, Возняцки впервые в своей карьере выиграла итоговый чемпионат WTA.
Кроме того, она в первый раз смогла переиграть Венус Уильямс. Предыдущие семь матчей закончились победой американки.
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