В США «русское досье» обрастает утечками и вбросами

В США специальный прокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование так называемого российского досье, по данным CNN, выдвинул обвинения против одного или нескольких фигурантов. Уже завтра могут быть произведены первые аресты. CNN уверяет, что данные получены от двух источников, близких к расследованию, и что обвинения засекречены. Что это за обвинения и против кого — непонятно. Но понятно, что Мюллер перешел в атаку.
В этой истории якобы много секретных источников, которые заявляют в прессе, что русские якобы предлагали компромат на Клинтон и им нужна была победа Трампа. Главным шаром против Трампа стало так называемое русское досье — несколько десятков страниц от источника с рассказом о том, что у Кремля есть на Трампа компромат. Источники заверяли прессу, что все 17 спецслужб США считают досье правдой. На самом деле досье приняли всерьез лишь три офиса, и то с оговорками.
Трамп пытался сопротивляться, отправляя в отставку тех, кто мог быть истоком для источников. И каждый раз источники наносили ответный удар: это сделано из-за русского досье.
Боб Вудворд, журналист, редактор газеты The Washington Post: «Это все начали бывшие агенты ЦРУ, когда рассказали СМИ, что Трамп работает на Россию. Но агенты ЦРУ бывшими не бывают. Это досье — мусор, а не документ. Его вообще нельзя выдавать за разведданные. Американские спецслужбы совершили ошибку, им надо извиниться».
Боб Вудвард — тот самый, кто отправил в отставку Никсона. Он знает, о чем говорит, у его источника была кличка Глубокое Горло. Сейчас можно только предполагать, что это был директор национальной разведки США, которому очень не хотелось, чтобы Никсон сближался с русскими.
И вдруг сегодня именно вокруг «русского досье» начинается схватка источников. Ответным ударом источники раскрывают, откуда оно. Вдруг обнаруживается, что сначала его собирали по заказу республиканцев, недовольных Трампом, а когда республиканцы передумали, за него начали платить демократы. Некоей фирме Fusion GPS, на которую работал бывший британский агент Кристофер Стил, шпионивший в России в 90-е, которого коллеги по разведке называли слегка более оторванным от действительности, чем принято у сотрудников спецслужб. После составления досье Стил исчез. Компания, которая его нанимала, должна была в понедельник ответить на вопрос «кто платил?», то есть показать банковскую выписку, но судья решил это отложить на неопределенный срок, объяснив, что это банковская тайна.
Следующим шагом источники вбрасывают в прессу новый санкционный список, еще не утвержденный никем, только составленный Госдепом США. Это выглядит как пробный шар — для устрашения. В списке значатся 38 российских компаний, которые связаны с Кремлем, и формулировка «плюс те, кто может быть связан косвенно». То есть — кто угодно. Те же источники подсказывают репортеру Associated Press спросить Касперского, автора антивирусов, попадали ли ему в руки секретные файлы Белого дома. И Касперский вынужден объяснять: да, но мы их сразу уничтожили, честное имя дороже. Это удар на опережение — Касперский должен объясняться перед Конгрессом 1 ноября. То есть источники пытаются выложить максимально кусочки мозаики, необходимой для создания нужной картины, объясняя скептикам: если Кремль требует доказательств, следовательно, он их уничтожил.
И ответный удар — два расследования о том, почему против Хиллари не возбудили уголовное дело по мотивам украденных писем, а также урановая сделка с Россией, где источники уверяют, что продажу Москве канадского месторождения Клинтон могла одобрить, потому что выбила из русских большие деньги в свой фонд. На что эти деньги потрачены, источники пока молчат, но уже республиканцы публикуют петицию. После года лжи стало ясно, что жуликоватая Хиллари Клинтон и Демократическая партия платили компании, имевшей связи с Россией, чтобы с помощью иностранного агента торпедировать президента Трампа.
По данным источников, специальный прокурор Мюллер уже отправил большому жюри имена тех, кого обвиняет в сговоре с русскими. По данным тех же источников, эти имена не будут обсуждаться публично, внесенных в список не будут предупреждать о нависшей опасности, право на адвоката им предоставят по факту ареста.
Неизвестно, есть ли в секретных файлах Мюллера доказательства их вины и будут ли они оглашены. Но абсолютно ясно, что за все время в Овальном кабинете Трамп так и не сделал ни одного шага, который мог бы стать доказательством его особых отношений с русскими.
Подробности — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Трамп пытался сопротивляться, отправляя в отставку тех, кто мог быть истоком для источников. И каждый раз источники наносили ответный удар: это сделано из-за русского досье.
Боб Вудворд, журналист, редактор газеты The Washington Post: «Это все начали бывшие агенты ЦРУ, когда рассказали СМИ, что Трамп работает на Россию. Но агенты ЦРУ бывшими не бывают. Это досье — мусор, а не документ. Его вообще нельзя выдавать за разведданные. Американские спецслужбы совершили ошибку, им надо извиниться».
Боб Вудвард — тот самый, кто отправил в отставку Никсона. Он знает, о чем говорит, у его источника была кличка Глубокое Горло. Сейчас можно только предполагать, что это был директор национальной разведки США, которому очень не хотелось, чтобы Никсон сближался с русскими.
И вдруг сегодня именно вокруг «русского досье» начинается схватка источников. Ответным ударом источники раскрывают, откуда оно. Вдруг обнаруживается, что сначала его собирали по заказу республиканцев, недовольных Трампом, а когда республиканцы передумали, за него начали платить демократы. Некоей фирме Fusion GPS, на которую работал бывший британский агент Кристофер Стил, шпионивший в России в 90-е, которого коллеги по разведке называли слегка более оторванным от действительности, чем принято у сотрудников спецслужб. После составления досье Стил исчез. Компания, которая его нанимала, должна была в понедельник ответить на вопрос «кто платил?», то есть показать банковскую выписку, но судья решил это отложить на неопределенный срок, объяснив, что это банковская тайна.
Следующим шагом источники вбрасывают в прессу новый санкционный список, еще не утвержденный никем, только составленный Госдепом США. Это выглядит как пробный шар — для устрашения. В списке значатся 38 российских компаний, которые связаны с Кремлем, и формулировка «плюс те, кто может быть связан косвенно». То есть — кто угодно. Те же источники подсказывают репортеру Associated Press спросить Касперского, автора антивирусов, попадали ли ему в руки секретные файлы Белого дома. И Касперский вынужден объяснять: да, но мы их сразу уничтожили, честное имя дороже. Это удар на опережение — Касперский должен объясняться перед Конгрессом 1 ноября. То есть источники пытаются выложить максимально кусочки мозаики, необходимой для создания нужной картины, объясняя скептикам: если Кремль требует доказательств, следовательно, он их уничтожил.
И ответный удар — два расследования о том, почему против Хиллари не возбудили уголовное дело по мотивам украденных писем, а также урановая сделка с Россией, где источники уверяют, что продажу Москве канадского месторождения Клинтон могла одобрить, потому что выбила из русских большие деньги в свой фонд. На что эти деньги потрачены, источники пока молчат, но уже республиканцы публикуют петицию. После года лжи стало ясно, что жуликоватая Хиллари Клинтон и Демократическая партия платили компании, имевшей связи с Россией, чтобы с помощью иностранного агента торпедировать президента Трампа.
По данным источников, специальный прокурор Мюллер уже отправил большому жюри имена тех, кого обвиняет в сговоре с русскими. По данным тех же источников, эти имена не будут обсуждаться публично, внесенных в список не будут предупреждать о нависшей опасности, право на адвоката им предоставят по факту ареста.
Неизвестно, есть ли в секретных файлах Мюллера доказательства их вины и будут ли они оглашены. Но абсолютно ясно, что за все время в Овальном кабинете Трамп так и не сделал ни одного шага, который мог бы стать доказательством его особых отношений с русскими.
Подробности — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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