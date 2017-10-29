В сургутском фитнес-клубе ответили на обвинения в дискриминации

В сургутском
фитнес-клубе объяснили, почему отказались продать абонемент двоим «лицам кавказской национальности».
В фитнес-клубе, который двое жителей Сургута обвинили в дискриминации по внешности, объяснили отказ продать им абонемент. Как сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» управляющая Анастасия Анчугова, клиенты клуба перед покупкой абонемента проходят тщательную проверку.
Анастасия Анчугова, управляющая фитнес-клуба Platinum: «В нашем клубе занимаются люди разных национальностей, разных слоев. Есть зона боевых искусств, группа в большинстве состоит из людей кавказской национальности. Почему им могли отказать — может быть, потому что они вели себя как-то агрессивно с администраторами или менеджерами клуба. У нас было очень много разных ситуаций, были драки. Если человек неадекватно себя ведет при простом общении, мы вправе взять копию паспорта, чтобы узнать информацию, что было в его прошлом».
Анчугова добавила, что руководство клуба делает так уже много лет, и, если клиенты не вызовут вопросов у службы безопасности, абонемент им продадут.
Анастасия Анчугова: «Я не вижу в этом ничего плохого, уже много лет работаем по этой схеме, и никогда не было никаких проблем. Люди, которые приходят и у которых мы требуем копию паспорта, не оформляем сразу, такие есть. Они не одни такие».
Ранее житель Сургута опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» видео, в котором заявил, что ему с товарищем не продали абонемент в фитнес-клуб из-за того, что они «лица кавказской национальности». Он также сообщил, что сотрудники клуба оставили у себя копии их паспортов и обещали через 10 дней сообщить результаты проверки.
Анастасия Анчугова, управляющая фитнес-клуба Platinum: «В нашем клубе занимаются люди разных национальностей, разных слоев. Есть зона боевых искусств, группа в большинстве состоит из людей кавказской национальности. Почему им могли отказать — может быть, потому что они вели себя как-то агрессивно с администраторами или менеджерами клуба. У нас было очень много разных ситуаций, были драки. Если человек неадекватно себя ведет при простом общении, мы вправе взять копию паспорта, чтобы узнать информацию, что было в его прошлом».
Анчугова добавила, что руководство клуба делает так уже много лет, и, если клиенты не вызовут вопросов у службы безопасности, абонемент им продадут.
Анастасия Анчугова: «Я не вижу в этом ничего плохого, уже много лет работаем по этой схеме, и никогда не было никаких проблем. Люди, которые приходят и у которых мы требуем копию паспорта, не оформляем сразу, такие есть. Они не одни такие».
Ранее житель Сургута опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» видео, в котором заявил, что ему с товарищем не продали абонемент в фитнес-клуб из-за того, что они «лица кавказской национальности». Он также сообщил, что сотрудники клуба оставили у себя копии их паспортов и обещали через 10 дней сообщить результаты проверки.
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