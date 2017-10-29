Затяжные снегопады превратили улицы Магадана в грязное месиво

На Колыму пришел мощный циклон, который принес одновременно потепление и сильные осадки.

57 Магадан

погода

снег

За ночь в Магадане выпала почти месячная норма снега. Все улицы и дворы города превратились в грязное месиво, дорожные службы с уборкой не справляются.



По словам синоптиков, такая погода продержится до утра, а завтра днем в Магадане снова похолодает, поэтому жители города столкнутся с другой проблемой — гололедицей.