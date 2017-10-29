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Следствие вели…
    Затяжные снегопады превратили улицы Магадана в грязное месиво. Магадан, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗатяжные снегопады превратили улицы Магадана в грязное месиво

    Затяжные снегопады превратили улицы Магадана в грязное месиво

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    Затяжные снегопады превратили улицы Магадана в грязное месиво

    Затяжные снегопады превратили улицы Магадана в грязное месиво

    Затяжные снегопады превратили улицы Магадана в грязное месиво

      На Колыму пришел мощный циклон, который принес одновременно потепление и сильные осадки.

      За ночь в Магадане выпала почти месячная норма снега. Все улицы и дворы города превратились в грязное месиво, дорожные службы с уборкой не справляются.

      По словам синоптиков, такая погода продержится до утра, а завтра днем в Магадане снова похолодает, поэтому жители города столкнутся с другой проблемой — гололедицей.

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