На Мадагаскаре из-за чумы запретили танцы с покойниками

Власти Мадагаскара обратились к жителям острова с призывом отказаться от церемонии Фамадиханы — ритуальных танцев с умершими родственниками.
Во время этого ритуала покойников достают из могил, переодевают в новый саван, берут на руки и танцуют, после чего возвращают обратно. Считается, что таким образом родственники усопших получают их благословение. К тому же, согласно местным верованиям, человек переходит в иной мир только полностью разложившись, а до этого ему необходимо периодически «контактировать» с близкими.
Однако из-за вспыхнувшей на острове эпидемии чумы церемония Фамадиханы стала представлять реальную опасность, сообщает Daily Mail.
Вилли Рандриамаротия, начальник штаба Министерства здравоохранения: «Если человек умер от легочной чумы, а затем его могилу вскрывают для проведения Фамадиханы, то инфекция может передаваться тем, кто контактирует с телом».
Чума уже распространилась на 37 из 114 регионов Мадагаскара. С 1 августа по 20 октября болезнь подозревали в 1153 случаях, 300 из них подтвердились. К настоящему времени на острове умерли от чумы 94 человека.
Однако из-за вспыхнувшей на острове эпидемии чумы церемония Фамадиханы стала представлять реальную опасность, сообщает Daily Mail.
Вилли Рандриамаротия, начальник штаба Министерства здравоохранения: «Если человек умер от легочной чумы, а затем его могилу вскрывают для проведения Фамадиханы, то инфекция может передаваться тем, кто контактирует с телом».
Чума уже распространилась на 37 из 114 регионов Мадагаскара. С 1 августа по 20 октября болезнь подозревали в 1153 случаях, 300 из них подтвердились. К настоящему времени на острове умерли от чумы 94 человека.
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