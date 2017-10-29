Скончался художник, создавший костюм Дарта Вейдера

Джон Молло, придумавший костюмы главных героев киноэпопеи «Звездные войны», скончался в возрасте 86 лет.
Британский художник по костюмам Джон Молло, автор образов Дарта Вейдера и других главных героев фильмов «Звездные войны», скончался в возрасте 86 лет.
Как сообщило издание Times, Молло умер 25 октября из-за последствий сосудистой деменции.
Молло работал с режиссером «Звездных войн» Джорджем Лукасом с 1975 года, когда у фильма еще не было названия. Художник придумал костюмы Дарта Вейдера, Леи Органы, Хана Соло и штурмовиков. В 1977 году Молло получил «Оскара» за лучший дизайн костюмов в фильме «Эпизод IV: Новая надежда».
Свои соболезнования выразил актер Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера.
Марк Хэмилл, актер: «Грустно прощаться с великолепным Джоном Молло. Он любезно позволил мне изучить его дизайнерские и художественные работы. Он сыграл главную роль в создании облика фильмов „Звездные войны“ и „Империя наносит ответный удар“».
Как сообщило издание Times, Молло умер 25 октября из-за последствий сосудистой деменции.
Молло работал с режиссером «Звездных войн» Джорджем Лукасом с 1975 года, когда у фильма еще не было названия. Художник придумал костюмы Дарта Вейдера, Леи Органы, Хана Соло и штурмовиков. В 1977 году Молло получил «Оскара» за лучший дизайн костюмов в фильме «Эпизод IV: Новая надежда».
Свои соболезнования выразил актер Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера.
Марк Хэмилл, актер: «Грустно прощаться с великолепным Джоном Молло. Он любезно позволил мне изучить его дизайнерские и художественные работы. Он сыграл главную роль в создании облика фильмов „Звездные войны“ и „Империя наносит ответный удар“».
Sad to say goodbye to the brilliant John Mollo- He kindly let me pore through his designs-artwork & books-Crucial man in look of #SW & #ESB! pic.twitter.com/pvyXbcK0Pc— @HamillHimself (@HamillHimself) 28 октября 2017 г.
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