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Следствие вели…

    Скончался художник, создавший костюм Дарта Вейдера

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    • Фото: starwars.com
    Скончался художник, создавший костюм Дарта Вейдера

    Скончался художник, создавший костюм Дарта Вейдера

    Скончался художник, создавший костюм Дарта Вейдера
  • Фото: starwars.com

    • Джон Молло, придумавший костюмы главных героев киноэпопеи «Звездные войны», скончался в возрасте 86 лет.

    Британский художник по костюмам Джон Молло, автор образов Дарта Вейдера и других главных героев фильмов «Звездные войны», скончался в возрасте 86 лет.
    Как сообщило издание Times, Молло умер 25 октября из-за последствий сосудистой деменции.

    Молло работал с режиссером «Звездных войн» Джорджем Лукасом с 1975 года, когда у фильма еще не было названия. Художник придумал костюмы Дарта Вейдера, Леи Органы, Хана Соло и штурмовиков. В 1977 году Молло получил «Оскара» за лучший дизайн костюмов в фильме «Эпизод IV: Новая надежда».

    Свои соболезнования выразил актер Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера.

    Марк Хэмилл, актер: «Грустно прощаться с великолепным Джоном Молло. Он любезно позволил мне изучить его дизайнерские и художественные работы. Он сыграл главную роль в создании облика фильмов „Звездные войны“ и „Империя наносит ответный удар“».

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