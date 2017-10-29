Российских туристов предупредили об урагане в Чехии и Германии

Ростуризм призвал туроператоров предупреждать своих клиентов об урагане в Германии и Чехии.
Россиян, которые находятся на территории этих стран, просят соблюдать меры личной безопасности, по возможности оставаться дома, не посещать леса и парки, а также остерегаться непрочно закрепленных конструкций.
В Ростуризме отметили, что режим чрезвычайной ситуации был введен в Берлине. Также в столице Германии и нескольких федеральных землях было ограничено движение железнодорожного транспорта.
Кроме того, из-за урагана «Герварт» и упавших деревьев в некоторых районах Чехии и Германии наблюдаются перебои с электричеством и перекрыты автомобильные трассы. Также приходят сообщения о нескольких жертвах стихии.
В Ростуризме отметили, что режим чрезвычайной ситуации был введен в Берлине. Также в столице Германии и нескольких федеральных землях было ограничено движение железнодорожного транспорта.
Кроме того, из-за урагана «Герварт» и упавших деревьев в некоторых районах Чехии и Германии наблюдаются перебои с электричеством и перекрыты автомобильные трассы. Также приходят сообщения о нескольких жертвах стихии.
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