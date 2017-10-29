Следствие вели…
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Следствие вели…

    Российских туристов предупредили об урагане в Чехии и Германии

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    Российских туристов предупредили об урагане в Чехии и Германии

    Российских туристов предупредили об урагане в Чехии и Германии

    Ростуризм призвал туроператоров предупреждать своих клиентов об урагане в Германии и Чехии.

    Россиян, которые находятся на территории этих стран, просят соблюдать меры личной безопасности, по возможности оставаться дома, не посещать леса и парки, а также остерегаться непрочно закрепленных конструкций.

    В Ростуризме отметили, что режим чрезвычайной ситуации был введен в Берлине. Также в столице Германии и нескольких федеральных землях было ограничено движение железнодорожного транспорта.

    Кроме того, из-за урагана «Герварт» и упавших деревьев в некоторых районах Чехии и Германии наблюдаются перебои с электричеством и перекрыты автомобильные трассы. Также приходят сообщения о нескольких жертвах стихии.

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