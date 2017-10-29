Саакашвили в центре Киева требует импичмента Порошенко и досрочных выборов

Михаил Саакашвили призвал к досрочным парламентским и президентским выборам на Украине и заявил о новом массовом митинге 7 ноября.
Участники митинга под руководством Михаила Саакашвили под названием «Всеукраинский сбор за большую политическую реформу» намерены требовать от депутатов Рады принятия закона об импичменте президента.
С трибуны Саакашвили заявил, что Верховная Рада и президент Украины Пётр Порошенко не хотят слышать требований протестующих. Если президент будет и далее игнорировать требования протестующих, то «мы должны решить, что он должен уйти, и переизбрать нового президента», — считает экс-губернатор Одесской области.
Лидер «Руха новых сил» призвал организовать новый масштабный митинг 7 ноября, когда Верховная Рада соберется на пленарное заседание, чтобы напомнить парламентариям о своих требованиях — принять новый закон о выборах народных депутатов, создать Антикоррупционный суд и отменить депутатскую неприкосновенность, сообщает «Интерфакс».
Саакашвили подчеркнул, что участники акции не готовят государственный переворот, но у собравшихся «есть механизм, как сменить власть».
Михаил Саакашвили, лидер «Руха новых сил»: «Если они все это примут 7 ноября, то это хороший шаг. Но если они не примут, то мы должны найти другие мирные формы, чем стоять у них под окнами… Мы не можем здесь вечно стоять, мы не можем здесь вечно мерзнуть».
На митинг в центре Киева собрались около 500–700 людей разного возраста. Ранее в киевской полиции сообщали, что порядок у стен Рады будут охранять около 700 полицейских. Акция проходит без инцидентов.
С трибуны Саакашвили заявил, что Верховная Рада и президент Украины Пётр Порошенко не хотят слышать требований протестующих. Если президент будет и далее игнорировать требования протестующих, то «мы должны решить, что он должен уйти, и переизбрать нового президента», — считает экс-губернатор Одесской области.
Лидер «Руха новых сил» призвал организовать новый масштабный митинг 7 ноября, когда Верховная Рада соберется на пленарное заседание, чтобы напомнить парламентариям о своих требованиях — принять новый закон о выборах народных депутатов, создать Антикоррупционный суд и отменить депутатскую неприкосновенность, сообщает «Интерфакс».
Саакашвили подчеркнул, что участники акции не готовят государственный переворот, но у собравшихся «есть механизм, как сменить власть».
Михаил Саакашвили, лидер «Руха новых сил»: «Если они все это примут 7 ноября, то это хороший шаг. Но если они не примут, то мы должны найти другие мирные формы, чем стоять у них под окнами… Мы не можем здесь вечно стоять, мы не можем здесь вечно мерзнуть».
На митинг в центре Киева собрались около 500–700 людей разного возраста. Ранее в киевской полиции сообщали, что порядок у стен Рады будут охранять около 700 полицейских. Акция проходит без инцидентов.
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