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    В Омске медсестра упала на пол перед шокированными пациентами: видео. Омск, больницы, врачи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Омске медсестра упала на пол перед шокированными пациентами: видео

    В Омске медсестра упала на пол перед шокированными пациентами: видео

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    • Фото: Михаил Григорьев / vk.com
    В Омске медсестра упала на пол перед шокированными пациентами: видео

    В Омске медсестра упала на пол перед шокированными пациентами: видео

    В Омске медсестра упала на пол перед шокированными пациентами: видео
    • Фото: Михаил Григорьев / vk.com

      • Пользователи соцсетей обсуждают видео, снятое в одном из травмпунктов в Омске.

      На кадрах ролика видно, как женщина в форме медсестры падает на пол в коридоре травмпункта, затем с трудом поднимается, держась за стенку и нетвердой походкой идет к дверям кабинета.

      На вопросы пациентов, интересующихся, что с ней случилось, медсестра не отвечает. Люди же, судя по возгласам, шокированы происходящим.

      Видео с подписью «Очередной беспредел случился 28 октября» выложил в Сеть очевидец. По его словам, ролик был снят в больничном городке на улице Энергетиков в Нефтяниках.

      Большинство интернет-пользователей считают, что женщина пришла на работу в состоянии алкогольного опьянения. Хотя есть и те, кто предполагает, что медсестре просто стало плохо, и пытается защитить ее от нападок.

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