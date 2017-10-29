В Омске медсестра упала на пол перед шокированными пациентами: видео

Пользователи соцсетей обсуждают видео, снятое в одном из травмпунктов в Омске.

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Омск

На кадрах ролика видно, как женщина в форме медсестры падает на пол в коридоре травмпункта, затем с трудом поднимается, держась за стенку и нетвердой походкой идет к дверям кабинета.



На вопросы пациентов, интересующихся, что с ней случилось, медсестра не отвечает. Люди же, судя по возгласам, шокированы происходящим.



Видео с подписью «Очередной беспредел случился 28 октября» выложил в Сеть очевидец. По его словам, ролик был снят в больничном городке на улице Энергетиков в Нефтяниках.



Большинство интернет-пользователей считают, что женщина пришла на работу в состоянии алкогольного опьянения. Хотя есть и те, кто предполагает, что медсестре просто стало плохо, и пытается защитить ее от нападок.